الجمعة 29 سبتمبر 2023
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الدين لله

مفتى الجمهورية: نحل مشكلات الأزواج فى الدار بحضور طبيب نفسى وعالم اجتماع (فيديو)

د. شوقي علام
د. شوقي علام

نصح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، كل زوج وزوجة بينهما مشكلات ألا يدخلا في الطلاق مباشرة، حتى لو كانت المشكلة عصية على الحل، لافتًا إلى أن مركز الإرشاد الزوجي، يستقبل عددًا كبيرًا من الحالات، وهذا ناتج عن حل المشكلات بحضور طبيب نفسي وعالم اجتماع، وأحد أمناء الفتوى. 

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: "نعالج نسبة كبيرة ونصلح العلاقة بين الزوجين، حتى لا نصل إلى الطلاق،  وحتى لو وصل الأمر للطلاق يكون طلقة واحدة وتعيش فى بيت الزوجية فترة العدة".

واستكمل: "الطلاق مرة والقرآن لم يجمعهما، فنلاقي واحد يجمعهما ويقول طالق بالثلاثة، الطلاق للعلاج وليس للكيد، فكلمة عليّ الطلاق بالثلاثة، خطيرة جدًا".

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وأضاف: "بلاش طلاق اذهبوا لطبيب أو شوفوا الخلل النفسي روحوا مركز الإرشاد الزوجي التابع لدار الإفتاء".

وقال الدكتور شوقي علام، إن قضايا الطلاق متشعبة وكثيرة، وتترتب عليها إشكاليات كثيرة منها النفقة والأولاد والرؤية والولاية التعليمية، مما يحتاج إلى إدراك الواقع وقضايا الناس. 

وأوضح مفتي الديار المصرية، "المجتمع هو فرد مكرر، وبالتالي تكون العناية بهذا الفرد هي أساس قوام المجتمع، ولذلك نلحظ أن أساس هذه العناية تكون بالأسرة في تكوينها وعلاقتها، وكلها مرتبطة بأحكام شرعية تأخذ بها لبر الأمان".

واستكمل: "تعاونا مع مركز البحوث الجنائية والاجتماعية لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى الخلل في الأسرة، فوجدنا مؤثرات مختلفة في 2014 كثرة من الشكاوى في أول خمس سنوات من الطلاق وهذا ما اضطرنا لبحث هذه الحالة".

وأضاف: "الدراسة كشفت عن جملة من الأسباب بدون ترتيب منها مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا عامل رئيسي في خلل في أسرة مستقرة، وكذلك تدخل الأهل دون ترك الأبناء يخوضون التجربة بنفسهم، فالأهل يتدخلون بتعصب لصالح الطرف الذي يتبعهم، في ظل غياب الحكمة، لازم اللي يصلح يكون عنده حكمة". 

وأشار إلى أن هناك عاملًا آخر وهو غياب الوعي عن العلاقة الزوجية، وجدنا أنهم مش فاهمين كيفية المعيشة، لافتًا إلى أننا ننصح الأهل بعدم التدخل في حياة أبنائهم.


 

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية مركز الإرشاد الزواجي فضائية الناس

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