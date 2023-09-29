محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في المشروعات التنموية والصناعية الجاري تنفيذها

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا للوقوف على مستجدات سير الأعمال في عدد من المشروعات التنموية والصناعية داخل المحافظة، وذلك في إطار خطة التطوير والتنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في مختلف القطاعات، بحضور رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ومدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد وعدد من الأجهزة التنفيذية، ومسئولي الشركات القائمة على تنفيذ المشروعات.

محافظ بورسعيد يوجه بالإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات الصناعية ومشروعات تطوير الطرق

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز حول نسب ومعدلات تنفيذ الأعمال في المشروعات التنموية والخدمية في مختلف الأحياء، والاستعدادات النهائية لافتتاح وتشغيل عدد من المشروعات في القطاعات المختلفة.

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في أعمال تطوير عدد من الطرق بمختلف الأحياء، فضلا عن تكثيف العمل في تطوير عدد من المناطق السكنية والتي تشمل أعمال رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه، وتركيب شبكة صرف صحى جديدة، وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية.

كما وجه اللواء عادل الغضبان بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فلسطين والممشى السياحي، استكمالا للأعمال التي تمت بالمنطقة والتي تضمنت تطوير سور وبوابات الممشى السياحي، وإقامة أماكن جلوس للمواطنين بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، ومسطحات خضراء والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة .

وفي سياق متصل، استعرض محافظ بورسعيد مستجدات سير العمل في أنشاء المجمع الصناعي الثالث بجنوب بورسعيد، مؤكدا أنه سيجرى افتتاح المجمع في نهاية العام الحالي، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي يشهدها قطاع الصناعة ببورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل في المشروعات خلال الفترة المقبلة، ومتابعة نسب التنفيذ أولا بأول من خلال المتابعة الميدانية، مشددا على التنسيق بين كافة المسئولين عن الأعمال وتذليل أي معوقات، للانتهاء من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها وفقا للجداول الزمنية المحددة.

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،