مفوضية اللاجئين: "مصر دولة مضيافة وبلد لكل عربي"

أكد فراس الخطيب المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أن مصر دولة مضيافة لجيرانها وبلد لكل عربي.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، خلال لقائه في برنامج «ثم ماذا حدث»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن مصر دولة مضيافة لجيرانها وتفتح ذراعها لكل المواطنين من كل البلدان وتعاملهم معاملة كريمة.

وأكد “الخطيب” أن أزمة اللاجئين حول العالم لاتزال في تسارع وتشهد حالة من عدم الاستقرار خلال السنوات الماضية، نتيجة للحروب والصراعات التي يشهدها العالم وأخرها الحرب الروسية الاوكرانية، وأزمة السودان، وما إلي ذلك.

وأوضح أن نتيجة هذه الحروب والازمات، يفقد عدد كبير من اللاجئين عملهم بسبب تركهم لبلادهم بحثًا عن الامان، فضلًا عن فقدانهم للتعليم وتعرضهم للسرقة.