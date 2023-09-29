القاهرة الإخبارية: الحكومة الأرمينية تعلن عبور 88780 شخصًا من قره باغ إلى يريفان

أعلنت الحكومة الأرمينية أن هناك 88780 شخصا عبروا من قره باغ إلى يريفان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

“الأمم المتحدة لشئون اللاجئين” تعرب عن قلقها بشأن الوضع فى القوقاز

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، عن القلق البالغ بشأن الوضع في القوقاز، والأعداد المتزايدة بشكل سريع للاجئين الفارين من إقليم ناجورنو قره باغ إلى أرمينيا، وذلك وفقًا لما ورد بفضائية "القاهرة الإخبارية".

وقال فيليبو جراندي، المفوض السامي لشئون اللاجئين، في بيان اليوم الجمعة، إن قوافل المفوضية المحملة بمزيد من الإمدادات في طريقها لتوصيل المساعدات، وإن الوكالة مستعدة لحشد مزيد من الموارد لدعم جهود الإغاثة التي يقوم بها الشعب والحكومة في أرمينيا، مشيرا إلى أن أن الوافدين من إقليم ناجورنو قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، يصلون وهم مصابون بالصدمة والإرهاق والجوع، وبحاجة إلى الدعم النفسي والاجتماعي العاجل والمساعدة الطارئة.