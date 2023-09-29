الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

مَن المرشحون لانتخابات الرئاسة 2024 حتى الآن؟ (إنفوجراف)

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

حصل عدد من رؤساء الأحزاب الذين أعلنوا عن نيتهم الترشح لانتخابات الرئاسة 2024، على تزكية عدد من أعضاء مجلس النواب.

ويستعرض "الدستور" عبر الإنفوجراف التالي المرشحين إلى انتخابات الرئاسة 2024 حتى الآن.

المرشحون لانتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة 2024

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الإثنين الماضي، عن الجدول الزمني للانتخابات على منصب رئيس الجمهورية، مؤكدةً أن عملية التصويت ستجري خلال شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تجرى عملية الانتخابات أيام 1 و2 و3 ديسمبر للمصريين المقيمين في الخارج، وأيام 10 و11 و12 داخل الجمهورية.

الخارجية توجه بعثاتها فى الخارج بالعمل أيام الإجازات لإصدار نماذج تأييد مرشحى انتخابات الرئاسة

موعد نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. والجدول الزمني

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انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 المرشحون لانتخابات الرئاسة مجلس النواب فريد زهران عبد السند يمامة

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