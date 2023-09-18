موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024 وأبرز شروط الترشح

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، العمل على تحديد المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة، استعدادا لإجراء الانتخابات على منصب الرئيس.

انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024

وتواصل الهيئة خلال الفترة الحالية، وضع رؤية للجدول الزمنى لـ انتخابات الرئاسة 2024 في ضوء أحكام الدستور والقانون، كما تعاين الهيئة حاليا اللجان الانتخابية التي ستتم فيها عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة على مستوى الجمهورية.

وقررت الهيئة قبول جميع طلبات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية التي استوفت إجراءات القيد القانونية، وكلف الجهاز التنفيذي للهيئة بفحص باقي الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام قراري الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي 22، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتي بيانات قيد منظمات المجتمع المدني، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.



أكثر من 50 حزب يعلنون دعم الرئيس السيسي

وأعلن ما يزيد عن 50 حزب أبرزهم مستقبل وطن والمؤتمر وحماة الوطن وتحالف الأحزاب الذي يضم 42 حزب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية، ودعمهم له في الانتخابات المرتقبة، والتجهيز لحملات انتخابات في كافة المحافظات.

موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024

التوقعات تشير إلى احتمالية كبيرة لبدء إجراءات الانتخابات في شهر أكتوبر، بعد إعادة تشكيل الهيئة، بفتح باب الترشح وتحديد مواعيد الدعاية الانتخابية، على أن يتم إجراء الانتخابات نهاية العام على أقصى تقدير، في ظل المادة 140 من الدستور، التي تنص على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة".