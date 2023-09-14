مواطن: صوتي للرئيس السيسي في الانتخابات لاستكمال مسيرة التنمية (فيديو)

أكد أحد المواطنين من النوبة بمحافظة أسوان، أن المشروعات التي نفذها الرئيس عبدالفتاح السيسي من شأنها تغيير مستقبل مصر بأكملها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي غير وضع مصر على خريطة العالم وجعلها نبراسًا للتطور والتقدم.

وتابع لـ" الدستور": الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم العديد من المشروعات العظيمة في العديد من المجالات على رأسها مجال التعليم، والصناعة، والزراعة، مشيدًا بشبكات الطرق الحديثة والمتطورة التي أعادت القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا إلى الحياة وربطها بالمدن الحديثة.

وأضاف أنه سيدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، حتى يستمر في عطاء مصر، ودعمها، معقبًا: "مفيش رئيس عمل اللي عمله الرئيس عبدالفتاح السيسي".

واختتم حديثه مطالبًا المواطنين بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة حتى يتثنى لمصر أن تستمر في مسيرتها، وأن ترتقي لأعلى المراتب الدولية.