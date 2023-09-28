الخارجية توجه بعثاتها فى الخارج بالعمل أيام الإجازات لإصدار نماذج تأييد مرشحى انتخابات الرئاسة

وجهت وزارة الخارجية بعثاتها الدبلوماسية في شتى أنحاء العالم لفتح أبوابها خلال الإجازات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع؛ بدءًا من اليوم الخميس، وذلك بهدف الاستمرار في إصدار نماذج تأييد مرشحى الانتخابات الرئاسية.

إصدار نماذج تأييد مرشحي انتخابات الرئاسة في الخارج

ومن المقرر انعقاد الانتخابات الرئاسية خلال أيام 1 و2 و3 من ديسمبر المقبل في الخارج، مؤكدة أن نماذج تأييد مرشحي الانتخابات تصدر دون رسوم.

وأصدرت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، بناءً على التوجيه السابق، نشرات عبر صفحات التواصل الاجتماعي لإفادة المواطنين المصريين المقيمين بالخارج بمزاولتها لأعمال إصدار وتوثيق نماذج تأييد مرشحي الانتخابات الرئاسية خلال إجازة المولد النبوي الشريف، اليوم، وإجازات نهاية الأسبوع، مرورًا بسائر العطلات الرسمية.