الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى عمرانى يوضح أبرز إنجازات الدولة فى مجال الإسكان

الدكتور سعيد حسانين
الدكتور سعيد حسانين

كشف الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، عن أبرز إنجازات الدولة في مجال الإسكان ضمن عملية التنمية الشاملة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك انتشارًا عمرانيًا كبيرًا في ربوع الوطن، يوازي ضعفي الكتل العمرانية التي كانت موجودة من قبل.

وأضاف أن هناك انتشارًا للوحدات السكانية بجميع المستويات داخل مصر، بل بالعكس هناك تملك للأجانب والعرب خاصة في المناطق الجديدة. 

وأوضح أن الدولة تبنت مشروعات للتعامل مع هذه المناطق القديمة بأكثر من طريقة وهي عملية التجديد الحضاري في مناطق بعينها وبحوالي 357 منطقة خطرة على الصحة والحياة.

الاسكان اكسترا نيوز سعيد حسانين

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