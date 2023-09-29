الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ تخطيط: طفرة كبيرة بمصر في مجال الإسكان ضمن عملية التنمية الشاملة

الدكتور سيف الدين
الدكتور سيف الدين فرج

كشف الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، عن جهود الدولة في ملف الإسكان لما يخدمه من قطاع كبير جدًا من المواطنين يصل إلى ملايين المواطنين في القرى والحضر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك طفرة كبيرة بمصر في مجال الإسكان ضمن عملية التنمية الشاملة.

وأضافت أن السكن يشمل الأولوية الأولي للمواطن ولذلك كان نهج القيادة السياسية منذ 2014 انتهاج سياسة عمرانية توفر المسكن للمواطن المصري باختلاف الفئة الاقتصادية التي ينتمي إليها.

وأشارت إلى أن الهدف الأساسي للقيادة السياسية رفع جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بمسكنه من خلال الانتهاء تمامًا من الإسكان شديد الخطورة.

اكسترا نيوز الاسكان سيف الدين فرج

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