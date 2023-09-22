الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد عمرانى: التخلص من الإسكان شديد الخطورة لم يحدث إلا بعد 2014

المنظومة العمرانية
المنظومة العمرانية

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ الاقتصاد العمراني، إن المنظومة العمرانية بعد عام 2014، تمت من خلال استراتيجية عمرانية وُضع لها محاور أساسية.

وأضاف فرج خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المحور الأول هو التخلص من الإسكان شديد الخطورة، مؤكدًا أن التخلص من الإسكان شديد الخطورة كان تحديًا كبيرًا.

وأشار إلى أن الإسكان العشوائي له في مصر تاريخ كبير ولم يحدث التخلص من الإسكان شديد الخطورة إلا بعد عام 2014.

وتابع: "تم تصنيف الأماكن التي بها إسكان عشوائي إلى درجات أولى وثانية وثالثة ورابعة، كانت الدرجة الأولى تخص الأماكن شديدة الخطورة التي تمثل خطورة كبيرة على الأرواح والممتلكات، وبالتالي تم بدء المخطط العمراني بها". 

كما أكد أن الدولة بدأت بمناطق عديدة مثل تل العقارب والماوردي، وبالنسبة إلى تل العقارب فلم تكن منطقة إنسانية يعيش فيها آلاف من المواطنين، ولكن حدثت الطفرة وأصبحت الآن روضة السيدة.

الإسكان شديد الخطورة المنظومة العمرانية صباح الخير يا مصر تل العقارب العشوائيات الإسكان العشوائي

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