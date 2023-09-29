الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تدريب شباب البحيرة على مهارات الحاسب الآلي والتكنولوجيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة البحيرة تابعت فعاليات الدورة التدريبية على مهنة مهارات الحاسب الآلي والتكنولوجيا بمركز التدريب المهني بحوش عيسى، والتي استفاد منها 14 متدرب ومتدربة، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023/ 2024، وتحت إشراف الادارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالتدريب المهني للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل واكسابها المهارات اللازمة لكل مهنة وفق احدث الأساليب العالمية وتوفير مزيد من فرص العمل لهم او مساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة.

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مديرية العمل بالبحيرة

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة، أنه يمكن للشباب من الجنسين التقديم للحصول على كافة برامج التدريب المهني التي توفرها المديرية من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة او إدارة بحوث العمالة بالمديرية، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة من حملة المؤهلات العليا او المتوسطة أو بدون مؤهل واختبار المهنة الراغبين في التدريب عليها من المهن المتاحة، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص، وحث الشباب على ضرورة العلاء من قيمة العمل الحر وريادة الأعمال باعتبارها السبيل إلى الوصول إلى الاماني والطموحات لكل شاب وطريق للتنمية المستدامة.

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يفتتح وزير العمل حسن شحاتة صباح الإثنين المقبل الموافق 2 أكتوبر 2023، بساحة فندق الهيلتون جرين بلازا بالإسكندرية، ملتقى توظيف يوفر 9220 فرصة عمل، وتسليم 141 عقد عمل لذوي الهمم، وتوزيع جوائز على المتفوقين من خريجي دورات التدريب المهني بالمراكز الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومشاركة 31 شركة خاصة.

وبحسب تصريحات وكيل مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية محمد كمال اليوم الجمعة، أن وزير العمل حسن شحاتة سيقوم خلال جولته، بمتابعة عملية استخراج  كعب عمل إلكتروني لأول مرة، في إطار تنفيذ خطة وزارة العمل نحو التحول الرقمي، والاستفادة من "التكنولوجيا" في الخدمات المقدمة للمواطن، مضيفًا أن الوزير شحاتة سوف يشهد أيضًا فيلم تسجيلي عن الدور الذي تقوم به مديرية عمل الإسكندرية في خدمة المواطن، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإدارة فندق الهيلتون جرين بلازا لتوفير فرص عمل لذوي همم، في إطار خطة الوزارة لتعيين تلك الفئة ودمجهم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما سيشهد  الوزير فقرة للإرشاد المهني وطرق توعية الشباب بعملية التقديم في الوظائف والإجراءات المطلوبة، وسيتفقد معرض لمنتجات مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة.

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