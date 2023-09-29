رئيس جامعة الإسكندرية: الرئيس السيسي يحرص على تطوير المنظومة التعليمية

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، الاحتفالية التي نظمتها كلية الهندسة بمناسبة تخريج الدفعة 77 لها، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور سعيد علام، عميد الكلية والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، والدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية، والدكتور عصام وهبة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل المغلاني، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء الجامعات السابقين، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة التدريس، وممثلي الهيئات المختلفة، وأولياء أمور الخريجين.

وأوضحت جامعة الإسكندرية في بيان لها اليوم، أن الدكتور عبد العزيز قنصوه خلال الاحتفالية قدم التهنئة للحضور بمناسبة الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، كما وجه التحية لأولياء أمور الطلاب شاكرًا إياهم على جهدهم تجاه أبنائهم من أجل الوصول لهذا اليوم العظيم.

الرئيس السيسي يحرص على رفع تنافسية الخريجين

وأشار الدكتور قنصوة إلى لقاء رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء الماضي مع المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا حرصه على تطوير المنظومة التعليمية ورفع تنافسية الخريجين.

ولفت إلى أن جامعة الإسكندرية تعمل وفق استراتيجية الدولة المصرية في تطوير التعليم من خلال عقد الشراكات مع كبرى الجامعات العالمية.

جامعة الإسكندرية تسعى لإنشاء الفرع الدولي لها بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية

وأعلن أن عدد اتفاقيات التعاون الدرجات المشتركة التي وقعتها جامعة الإسكندرية مع الجامعات العالمية تجاوز الـ 50 درجة علمية، موضحًا أن جامعة الإسكندرية تسعى صوب العالمية من خلال إنشاء الفرع الدولي لها بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، وجامعة الإسكندرية الأهلية التي تتضمن برامج دراسية جديدة ومتميزة، بالإضافة إلى افتتاح عدد من فروع الجامعات الدولية التي ستتواجد داخل جامعة الإسكندرية.

وأشار إلى أن هذا العام يعد عام التحديث لأجهزة المعامل لمرحلة البكالوريوس بالجامعة ومعامل كلية الهندسة، حيث سيتم تحديث المعامل في كليات القطاع الطبي والعلمي والتكنولوجي ومعامل اللغات والكمبيوتر لقطاع العلوم الإنسانية، مؤكدًا أن الجامعة ستولي اهتماما خاصا بتطوير منظومة البحث العلمي القابل للتطبيق وربطه بالـ technology park وذلك تزامنًا مع بناء الجمهورية الجديدة، حيث لن يقتصر دور البحث العلمي على النشر فحسب ولكن للتطبيق وقيام الشركات الناشئة اعتمادا علي المخرجات كنموذج لاقتصاد المعرفة، وفي ختام كلمته قدم قنصوة النصيحة للطلاب بضرورة وضع مصر نصب أعينهم لأنهم أصبحوا جزءا من مستقبلها الواعد.

محافظة الإسكندرية تقدم الدعم لخريجيها

فيما نقلت الدكتورة جاكلين عازر تحيات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لأولياء الأمور والطلاب، وأكدت أن الدولة المصرية تشهد تطورًا في كافة مؤسسات الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحتاج لسواعد أبنائها، مشيرة إلى أن محافظة الإسكندرية حريصة على تقديم الدعم لكل أبنائها الخريجين لأنهم قادة المستقبل.

فيما أكد الدكتور سعيد علام أن الاحتفال بتخريج الدفعة 77 جاء متزامنًا مع احتفالات مصر بأعياد نصر أكتوبر المجيد والذي نحتفل فيه بمرور 50 عاما على هذا النصر العظيم، وأكد د. علام أن يوم التخرج يعد نقطة انطلاق لتحقيق الأهداف والغايات.

ووجه علام كلمته للطلاب، مؤكدًا أن الكلية قامت بإعدادهم لصناعة مستقبل واعد، مؤكدًا أن عليهم الفخر بتخرجهم من هذه الكلية العريقة التي ندين لها جميعا بالفضل والعرفان، وأضاف أن الكلية تعمل دائمًا على رفع تنافسية الطلاب ليكونوا روادا على مستوى المحلى والدولى، وذلك من خلال إتاحة العديد من البرامج والاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ مع الجامعات العالمية.

فيما هنأ الدكتور وائل المغلاني، الخريجين، مشيرًا أن الكلية تهدف إلى صنع أجيال تجمع بين العلم الراسخ والخلق الرفيع القويم من خلال بيئة تعليمية ملهمة تدفعهم نحو أقصى درجات النجاح، ولفت أن كلية الهندسة جامعة الاسكندرية تعمل وفق منظومة متكاملة تهدف إلى رفع الخدمة التعليمية والبحثية المستجيبة لحاجات مجتمعها والمرتبطة بالقيم الأكاديمية.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام سعودي أن سعيد بتواجده في رحاب كلية الهندسة جامعة الاسكندرية، مشيرًا إلى كونه صرحًا علميًا يشهد له العالم بجودة وتميز خريجيه، مؤكدا أن الخريجين بصدد حياة جديدة تعتمد على المسئولية، كما هنأ أولياء الأمور والطلاب، متمنيًا لهم التوفيق وأن يكونوا نافعين لأنفسهم ومجتمعهم، وأن يكونوا قادة مميزين لوطنهم الغالي مصر.

وفى نهاية الاحتفالية أدى الخريجين القسم خلف الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية.

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