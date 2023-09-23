فريق جامعة الإسكندرية "EFFCT" يفوز بالجائزة الثانية فى مسابقة Hult Prize الدولية

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فريق جامعة الإسكندرية “EFFCT” لفوزه بالجائزة الثانية فى مسابقة Hult Prize الدولية التى عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد منافسة مع أكثر من 10 آلاف فريق من 110 دولة، أستطاع خلالها فريق جامعة الإسكندرية الوصول للنهائي أمس.

فريق جامعة الإسكندرية

وكان فريق جامعة الإسكندرية الفائز بجائزة مالية قيمتها حوالي 4مليون جنيه مصرى، قد أسس شركة ناشئة لتدوير مخلفات صناعة الملابس، بعد فوزه فى شهر مايو الماضى بالمركز الأول، فى مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" التي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالتعاون مع هيئة مسابقة Hult Prize العالمية؛ للتنافس بين الفرق الطلابية بجامعات مصر المختلفة، التي لديها أفكار ونماذج أولية لمشاريع مجتمعية في مجال الملابس والأزياء، والتى يمكن تحويلها إلى شركات ناشئة.



أكبر مسابقة طلابية في العالم

تعد مسابقة Hult Prize أكبر مسابقة طلابية في العالم، يشترك فيها أكثر من 100 ألف طالب بعد إقامة تصفيات في أكثر من 120 دولة، وتهدف إلى تنمية مهارات التخيل، والإبداع، والابتكار، وريادة الأعمال، وذلك لحل المشكلات الاجتماعية الملحة.

تعاون بحثي بين جامعة الإسكندرية ونانجينج الزراعية الصينية

وفي سياق آخر كان قد استقبل الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وفد جامعة نانجينج الزراعية الصينية (NAU) برئاسة الدكتور جين فادي رئيس الجامعة، لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي بين الجانبين في المجال الزراعي والمجالات الأكاديمية الأخرى.

تم خلال اللقاء استعراض الدرجات العلمية المزدوجة المتاحة لدى كل منهما، وإمكانية تقديم منح لدراسة الماجستير والدكتوراه فى التخصصات العلمية المختلفة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجانبين، كما تم مناقشة عدد من مقترحات التعاون الممكنة ومن بينها إنشاء برامج علمية مزدوجة، وتبادل الأبحاث العلمية المشتركة.