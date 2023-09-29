الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بيت المسرح يعلن خطة فرقة المواجهة والتجوال خلال الفترة المقبلة

صورة من أحد العروض
صورة من أحد العروض

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبعد رحلاتها المتنوعة في أعماق قرى مصر ونجوعها، تبدأ فرقة مسرح المواجهة والتجوال، مرحلة جديدة تهدف للوصول بالمنتج الثقافي إلى المناطق الأكثر احتياجًا إلى المد الثقافي والفنى.

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حيث أعلن البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، عن خطة فرقة المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوى، في الفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ حتى ٢ يونيو ٢٠٢٤.

حيث تشهد المرحلة الجديدة عرض مسرحية الأطفال "نجوم من خشب" لمدة ١٠ ليالى عرض فى محافظة قنا من ١: ٥ أكتوبر، وبمحافظة الأقصر من ٦: ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣.

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وعرض "١٠١ عزل" جيش مصر الأبيض، يقدم  في ٢٣ ليلة عرض بمحافظة العريش من ١٥: ٢٢ أكتوبر، وفى محافظة السويس من  ٢٣: ٣٠ أكتوبر، وبمحافظة دمياط من ٣١ أكتوبر إلى ٧ نوفمبر ٢٠٢٣.

كما يقدم العرض المسرحى "باب عشق" لمدة (١٠ ليالى عرض) بمحافظة الغربية من ١٠: ١٥ نوفمبر، وبمحافظة البحيرة من ١٦: ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣.

ويقدم عرض "طيب وأمير" لمدة (١٠ ليالى عرض) بمحافظة قنا من ١: ٥ ديسمبر، بمحافظة أسيوط من ٦: ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣.

وعرض الأطفال "توتة توتة" يقدم (٢٠ ليلة عرض) بمحافظة البحيرة من ١٥: ٢١ ديسمبر، وبمحافظة الغربية من ٢٢: ٢٩ ديسمبر، وبمحافظة الدقهلية من ٣٠ ديسمبر حتى ٥ يناير ٢٠٢٤.

كما يعرض أيضًا مسرحية الأطفال "عفركوش" لمدة (١٠ ليالى عرض ) بمحافظة المنيا من ١٠: ١٥ يناير، وبمحافظة الوادى الجديد من ١٦: ٢١ يناير ٢٠٢٤.

وعرض الأطفال "رحلة سنوحى" يقدم لمدة (١٠ ليالى عرض ) بمحافظة أسيوط من ١: ٥ فبراير، وبمحافظة قنا من ٦: ١٠ فبراير ٢٠٢٤.

وأيضًا عرض الأطفال "حواديت الأراجوز" يقدم لمدة (١٠ ليالى عرض) بمحافظة بنى سويف من ١: ٥ فبراير، وبمحافظة الوادى الجديد من ٦: ١٠ فبراير ٢٠٢٤.

ويقدم العرض المسرحى "ياسين وبهية" لمدة (١٠ ليالى عرض) بمحافظة البحيرة من ١٥: ٢٠ فبراير، وبمحافظة الغربية من ٢١: ٢٦ فبراير ٢٠٢٤.

وعرض "١٠١ عزل" جيش مصر الأبيض، يقدم ( ٢٣ ليلة عرض) فى محافظة الفيوم من ١١: ١٧ أبريل، وفى محافظة سوهاج من  ١٨: ٢٣ أبريل، وفى حلايب وشلاتين من ٢٣ أبريل: ٣ مايو ٢٠٢٤.

أما عرض "صحينا يا سينا" يقدم لمدة (١٠ ليالى عرض) بمحافظة جنوب سيناء من ١: ٥ أبريل، وبمحافظة العريش ٦: ١٠ أبريل ٢٠٢٤.

وعرض "السمسمية" يقدم لمدة (٢٠ ليلة عرض) بمحافظة بورسعيد من ١٠: ١٥ مايو، وبمحافظة الإسماعيلية من ١٦: ٢٠ مايو، وبمحافظة السويس من ٢١: ٢٦ مايو، وبمحافظة العريش من ٢٧ مايو: ٢ يونيو ٢٠٢٤.

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حياة كريمه البيت الفني للمسرح الإنتاج الثقافي المواجهة والتجوال فرقة المواجهة والتجوال

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