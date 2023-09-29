إزالة 127 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية بـ محافظة المنيا، تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف العشوائي بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للقضاء على عشوائية البناء والتصدى بكل حسم لأى تعديات وإزالتها فى المهد وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون علي جميع المتعدين والمخالفين بدون أي استثناءات.

فى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية بمركزى بنى مزار وأبوقرقاص من إزالة ٦٢ حالة بقرى الحسينية وأبوجرج وشلقام وأحياء بمدينة بنى مزار شمال المحافظة، وحالة تعد بقرية جريس بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة.

وأزالت الوحدات المحلية بمركزى المنيا وملوى ١٨ حالة تعد منها ٩ حالات بقرى البرجاية وبنى محمد سلطان وصفط الخمار بمركز المنيا، وإزالة ٩ حالات بحى شرق مدينة ملوى جنوب المحافظة.

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزى مغاغة والعدوة حملات مكبرة أسفرت عن إزالة ٢٥ حالة تعد منها ١٦ حالة خارج الحيز العمرانى بقرية بنى عامر بمركز العدوة أقصي شمال غربي المحافظة، و٤ حالات بالبناء المخالف العشوائي بدون ترخيص بقرية طنبدى بمركز مغاغة شمال المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات والمخالفات ومرتكبيها.

وتمكنت الوحدات المحلية بمركزى سمالوط ومطاى من إزالة ٢٧ حالة منها ١٣ حالة تعد بقرى شوشة والعزيمة وقلوصنا وبنى خالد وحى شمال بمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، و١٤ حالة بقرى بردنوها وأبوعزيز ومنبال بمركز ومدينة مطاى شمال المحافظة.

يذكر أن حالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء المجالس المحلية بالقري والأحياء، ويتم التعامل معها وإزالتها في المهد، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المتعدين والمخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا