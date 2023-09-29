الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حار نهارًا لطيف ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا

موجة حر
موجة حر

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، حالة الطقس غدا السبت أن تشهد البلاد،  طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب سيناء.

 

حالة الطقس غدا 

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ضمن حالة الطقس غدا أن يشهد شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

اقرأ ايضا

رغم ارتفاع الحرارة لـ37.. "الأرصاد" تكشف مناطق سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

10 نصائح مهمة لمرضى السكر بمناسبة تناول حلاوة المولد النبوي

مع بداية فصل الخريف.. نصائح للحفاظ على صحة البشرة والشعر

درجات الحرارة غدا

وبالنسبة لفرص سقوط أمطار، أكدت أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة غدًا 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.

الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة شبورة مائية امطار حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار أول أيام العام الدراسى

الأكثر قراءة

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستقبل اللاعب أشرف فولة.. ويقدم له جميع أوجه الرعاية

وفاة سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات

«المتحدة للخدمات الإعلامية» تعزى السفيرة مشيرة خطاب فى وفاة نجلها

بعد وفاته وابنته.. رواد "السوشيال ميديا" يطالبون بالدعاء لليوتيوبر السعودى إبراهيم السهيمى

انخفاض الأرز والزيت وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق

طارق الشناوى يكشف خطأ بالمنهج الدراسى عن "سميحة أيوب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى