حار نهارًا لطيف ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، حالة الطقس غدا السبت أن تشهد البلاد، طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب سيناء.

حالة الطقس غدا

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ضمن حالة الطقس غدا أن يشهد شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

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درجات الحرارة غدا

وبالنسبة لفرص سقوط أمطار، أكدت أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة غدًا 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.