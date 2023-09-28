10 نصائح مهمة لمرضى السكر بمناسبة تناول حلاوة المولد النبوي

يحتفل المصريين بالمولد النبوي الشريف ومن ضمن تقاليد الاحتفال هي تناول حلاوة المولد التي تؤثر بشكل كبير على صحة مرضى السكر، وتحتوي حلاوة المولد على نسبه كبيرة من السكر والذي يشكل خطرًا كبيرًا على صحة مرضى السكر، وقد حذرت وزارة الصحة والإسكان من تناول حلاوة المولد بكمية كبيرة لأنها تشكل ضرر كببر على صحة مرضى السكر.

تناول حلاوة المولد النبوي

وتزامنًا مع احتفال المصريين بالمولد النبوي الشريف وممارسة عادات الاحتفال من خلال تناول حلاوة المولد، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في هذا التقرير نصائح مهمة لمرضى السكر، للحد من تناول الحلاوة وما هي المخاطر العائدة على الإكثار من تناولها، وإليكم التفاصيل وذلك وفقًا لموقع "Very well Health".

نصائح مهمة لمرضى السكر

1 - الحرص على قياس نسبة السكر في الدم قبل استهلاكها.

2 - تناول قطعة صغيرة مرتين في الأسبوع.

3 - من الضروري تناولها بعد وجبة الإفطار بساعة، بحيث تصبح المعدة ممتلئة.

4 - الإكثار من شرب المياه بعد استهلاك حلوى المولد النبوي.

5 - الالتزام بأخذ الأدوية المخصصة تجنبا لارتفاع نسبة الأنسولين في الدم.

6 - يفضل ممارسة رياضة المشي يوميا لمدة نصف ساعة، او ممارسة الأنشطة الرياضية الخفيفة.

7 - تجنب استهلاكها ليلا وخاصة قبل النوم، لتجنب التعرض للإصابة بالغيبوبة.

8 - تناول بعض الأنواع التي تحتوي على نسبة سكر منخفضة مثل: الحمصية والفوليه.

9 - تجنب تناول الملبن نهائيا، لاحتوائه على نسبة كربوهيدرات عالية جدا، تسبب زيادة نسبة السكر في الدم بسرعة كبيرة، مما يشكل خطورة عليهم.

10 - تناول الكثير من السوائل الطبيعية مثل شرب المشروبات الطبيعية التي لا تحتوي على السكر.

أعراض ارتفاع السكر المفاجئ

وفي السطور التالية نرصد لكم أعراض ارتفاع السكر المفاجئ حتى تتمكن من السيطرة على المرض في بدايته:

1 - كثرة التبول.

2 - فقدان الوزن من دون قصد.

3 - الشعور بالتعب والضعف.

4 - التقلبات المزاجية.

5 - الرؤية الضبابية.

6 - الشعور بألم في المعدة.

7 - الشعور بسرعة في ضربات القلب.