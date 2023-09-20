الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

13 علامة في الجسم تشير لإصابتك بمرض السكر وطرق الوقاية الصحية

مرض السكر
مرض السكر

يصاب العديد من الأشخاص بـمرض السكر دون معرفة إشارات بداية المرض المزمن أو أبرز الأعراض الشائعة للسيطر على المرض في بدايته.

الإصابة بمرض السكر

ويعرف عن مرض السكر أنه من ضمن الأمراض المزمنة التي تبدأ أعراضه بتغير لون الجلد وجفافه، ويؤثر بشكل كبير على أجزاء كثيرة في الجسم، ولحمايتك وحماية أسرتك من التعرض للإصابه بمرض السكر، نرصد لكم في السطور التالية التفاصيل والمعلومات التي يجب معرفتها للسيطرة على المرض في مراحل بدايته، وفقًا لموقع "Verywell Health".

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علامات في جسمك تشير بإصابتك بمرض السكر

هناك بعض العلامات البدائية التي تظهر على الجسم وتشير بإصابتك بمرض السكر يجب معرفتها إليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - الشعور بالجفاف والعطش المستمر.

2 - فقدان الوزن دون سبب.

3 - بطء التئام الجروح عند الإصابه.

4 - كثرة التبول.

5 - التعب والإرهاق بشكل مستمر.

6 - الرؤية المشوشة.

7 - تغيرات في لون الجلد بحيث يصبح أغمق من قبل خاصة في مناطق الإبط، والرقبة، والفخذ.

8 - الضعف الجنسي والانتصاب الضعيف لدى الرجال.

9 - تكرار الإصابه بالأمراض الفطرية.

10 - ارتفاع معدلات مستويات السكر في الدم.

11 - الشعور بالدوخة دون بذل مجهود.

12 - الشعور المستمر بالحكه خصوصاً في المنطقة المهبلية.

13 - جفاف الفم وتقشرها من ضمن اعراض الاصابه بمرض السكر.

طرق الوقاية من الإصابة بمرض السكر في وقت مبكر

إليكم بعض الطرق الطبية التي يمكن إتباعها حفاظاً على صحتك وحمايتك من خطر الإصابه بمرض السكر:

1 - في البداية يجب الحفاظ على نظام غذائي صحي وسليم لا يحتوي على دهون أو زيوت.

2 - الابتعاد عن التدخين.

3 - ممارسة الرياضية بشكل إسبوعي أو ممارشة الانشطة الرياضية مثل (الجري - السباحة).

4 - الابتعاد عن السكريات أو تناولها بكثرة حتى لا تتعرض للإصابة بمرض السكر.

5 - الاهتمام بتنظيم عدد ساعات النوم بشكل يومي.

6 - يمكنك الحصول على السكر من خلال تناول الفاكهة.

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