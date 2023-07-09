الهلال الأحمر تعلن إجراءات الوقاية من مرض السكر

أكدت جمعية الهلال الاحمر المصري، أن 80% من حالات السكر النوع الثاني يمكن منعها عن طريق اتباع العادات الصحية السليمة.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الالكتروني، أنه يمكن التحكم فى السكر وتجنب مضاعفاته من خلال:-

اخذ العلاج بانتظام.

المتابعة المستمرة.

الغذاء الصحي المتوازن.

التعلم المستمر عن المرض ومضاعفاته واسعافه.

جعل النشاط البدني جزء من عادات الاسرة.

يتسبب مرض السكر فى المضاعفات الاتية التي يمكن الوقاية منها:

امراض القلب والشرايين.

الجلطة الدماغية.

تلف الشبكية وفقدان البصر.

الفشل الكلوي.

فقدان الإحساس بالأطراف والبتر.

وأوضحت أن كل أسرة لها دور مهم في الحد من عوامل الخطورة لمرض السكر عن طريق التعلم المستمر عن أعراض ومضاعفات المرض وطرق تجنبه.