السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشاري طب نفسي: مرض السكر والدهون المرتفعة والكوليسترول سبب الإصابة بالزهايمر

الزهايمر
الزهايمر

كشف جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إن مرض الزهايمر له نوعين، وكلاهما مختلف عن الآخر من حيث الأسباب، قائلاً: “70% من مرض الزهايمر يحدث نتيجة أسباب وراثية”.

وأضاف "فرويز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن 30% من مرض الزهايمر ليس له علاقة بالوراثة، منوها إلى أن تناول الكحوليات ومرض السكر والدهون المرتفعة والكوليسترول العالي، من أسباب الإصابة بالزهايمر.

ارتباط بعض العوامل الوراثية بمرض الزهايمر.. استشاري الطب النفسي يوضح

وأوضح فرويز استشاري الطب النفسي، أن النوع الأول  من الزهايمر يكون عبارة عن اضطرابات في بروتينات في الدماغ والتى لا تؤدي وظيفتها على نحو طبيعي، مشيراً إلي أن التشخيص المبكر لمرض الزهايمر يساهم بشكل كبير في الوقاية منه، وذلك من خلال إجراء بعض التمارين والألعاب التي تحافظ على تنشيط وحيوية المخ، والالتزام ببعض التعليمات الصحية، مناشدا بأهمية وضرورة التشخيص المبكر للمرض.

 

 

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