الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

صلاة الجمعة في الأقصي
صلاة الجمعة في الأقصي

أدى عشرات الالاف من المصلين صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة، فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن نحو 40 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في شوارع المدينة ومحيط المسجد، والتي دققت في بطاقات المصلين الشخصية، وأعاقت ومنعت دخول العديد منهم، بحسب وكالة الأنباء  الفلسطينية "وفا".

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إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال آخر بمدينة البيرة

وفي وقت سابق من اليوم،  أصيب مواطن فلسطيني جراء استهداف مركبته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي الحي، واعتقل آخر، في مدينة البيرة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص صوب مركبة، بالقرب من حاجز البيرة الشمالي، مما أدى لإصابة مواطن ولم يذكر تفاصيل عن وضعه الصحي.

ولفتت مصادر محلية إلى أن تلك القوات اعتقلت المواطن بهاء حسونة، بعد أن داهمت منزله في حي البالوع بالمدينة، كما اندلعت مواجهات في بلدة بيرزيت شمال رام الله بين الشبان وجنود الاحتلال.

وفي شمال القدس المحتلة، أصيب شاب برصاصة معدنية في عينه، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا.

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واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلقت خلال قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي بكثافة صوب المواطنين، فيما ألقى الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة.

وأكدت مصادر محلية إصابة شاب إصابة خطيرة في عينه، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأمس الخميس، قالت هيئة شئون الأسرى  والمُحررين الفلسطينية، إن سلطات  الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 2618 أمر اعتقال إداري، مُنذ مطلع العام الجاري 2023 وحتى الآن.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه خلال هذا الشهر أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية 296 أمر اعتقال إداري، بينها 176 أمر اعتقال جديد، و120 أمر تجديد.

صلاة الجمعة المسجد الأقصى الإحتلال الإسرائيلي القدس الأوقاف الإسلامية

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رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

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