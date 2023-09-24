الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القدس للدراسات": هناك حفريات إسرائيلية تهدد أساس المسجد الأقصى وتعرضه للانهيار

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

علق أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، على الأحداث الجارية في القدس، من اقتحامات قوات الاحتلال ساحات المسجد الأقصى، مؤكدًا أن قوات الاحتلال عملت منذ 2002 على تغيير كل شىء له علاقة بالمسجد الأقصى.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، قوات الاحتلال تغير كل شىء بالتدريج وبإصرار كامل للمسجد الأقصى حيث الحفر تحته، فهناك مدن كاملة تحته، علاوة على البناء حوله، ومنع الفلسطينيين من الصلاة وغيرها من الأمور.

إسرائيل نجحت في تهويد الأقصى بشكل كبير

وأضاف: "إسرائيل نجحت وعلى مدار آخر 20 عامًا في نزع السيطرة الفلسطينية والوصاية، وتغيير كل شىء، تهويد الأقصى بشكل كبير جدًا".

وتابع عوض أن الإسرائيليين يحاولون تكريس وضع جديد يسيطرون هم عليه للمسجد الأقصى، وهو الوضع الذي سيقبله العالم تباعًا، لافتًا إلى أن هناك حفريات كثيرة ومعابد حول المسجد الأقصى.

وأكمل أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن الحفريات الإسرائيلية تهدد أساس المسجد الأقصى، وتعرضه للانهيار، حيث إذا طارت فوقه طائرة بإنخفاض معين، لأن تحته أنفاقًا ومدنًا، وبناء الهيكل الثالث حسب اعتقادهم.

المسجد الأقصى الحفريات الإسرائيلية اقتحام المسجد الأقصى انهيار المسجد الأقصى القدس

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

حيثيات حكم رفض تنفيذ حجز ممدوح عباس على أموال نادى الزمالك

أرقام قياسية.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بهدفه فى وست هام

"عايز حق أبويا".. تفاصيل مثيرة فى قتل سائق ودفنه فى مقابر الخليفة

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم نور الشمس

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

فلسطين: نطالب بإجراءات أممية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأراضينا