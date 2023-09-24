الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط إجراءات إسرائيلية مشددة

مئات المستوطنين يقتحمون
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط إجراءات إسرائيلية

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية عن تطورات اقتحامات المسجد الأقصى وطبيعة التعزيزات الإسرائيلية اليوم.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إنه تم إغلاق باب المغاربة الذي عادة ما يدخل منه المستوطنون إلى باحات المسجد الأقصى، في فترة الاقتحامات الصباحية التي بدأت منذ الساعة السابعة والنصف صباحًا وانتهت في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف.

وأضافت أن بحسب بيانات دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى فإن 537 مستوطنًا كانوا قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك ومن المتوقع زيادة هذه الأعداد في الفترة المسائية.

الهيكل المزعوم 

وأشارت إلى أن هناك محاولة من جماعات الهيكل المزعوم لتغيير الوضع التاريخي القائم، متمثلة في السماح للمستوطنين بالصلاة داخل باحات المسجد الأقصى، وهذا مغاير للوضع التاريخي القائم.

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