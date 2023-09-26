الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

وزير شؤون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

وزير شؤون القدس خلال
وزير شؤون القدس خلال اللقاء

أكد وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يستبيح مدينة القدس بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات الهادفة لفرض وقائع جديدة بالمسجد.

جاءت تصريحات الهدمي خلال لقاء السفير الكندي لدى فلسطين ديفيد دا سيلفا، والممثلة الخاصة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDPالسيدة سارة بول، كلا على حده.

وأوضح الهدمي أن الاستيطان في القدس المحتلة وصل الى مستويات غير مسبوقة، تارة تحت ادعاء التحالفات الحزبية بحكومة الاحتلال، وتارة أخرى كدعاية لانتخابات بلدية الاحتلال المقررة الشهر المقبل.

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وأشار الهدمي إلي أنه منذ بداية العام الجاري دفعت الحكومة الإسرائيلية بمخططات لبناء أكثر من 18 ألف وحدة استيطانية في جميع أنحاء القدس، بما فيها خطط إقامة 5 مستوطنات جديدة بالمدينة.

وأوضح وزير شؤون القدس أن هذه المخططات الاستيطانية تهدف إلي عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وترسيخ ما يسمى بالقدس الكبرى في ضربة قاتلة لحل الدولتين.

وأضاف الهدمي أنه منذ بداية العام الجاري تم هدم أكثر من 271 مبنى بمحافظة القدس من بينها أكثر من 165 من قبل بلدية الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتهدد الهدم آلاف المنازل.

ولفت الهدمي إلى أن التوسعات الاستيطانية على الأرض تترافع مع إقرار حكومة الاحتلال مئات ملايين الدولارات لـ أسرلة التعليم في القدس من خلال فرض المنهاج التعليمي الإسرائيلي والمنهاج المحرف وترويج اللغة العبرية، بخاصة في صفوف قطاع الشباب بالمدينة.

الهدمي: البيانات و الاستنكارات لا تكفي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

كما أدان الهدمي إقدام جماعات استيطانية على اقتحام مقبرة باب الرحمة والاعتداء على حرمتها من خلال الرقص البربري على القبور في استفزاز عنصري وبغيض لمشاعر المسلمين، لافتًا إلى تصاعد الاعتقالات وقرارات الابعاد والحبس المنزلي والاعتقال الإداري ومنع جميع الأنشطة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية".

وشدد الهدمي على أن مجمل هذه التطورات الخطيرة تستدعي من المجتمع الدولي، كدول ومؤسسات، التحرك سياسيا لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية وأيضا تقديم المساعدات العاجلة للمقدسيين لتثبيتهم على أرضهم.

كما شدد الهدمي علي أن البيانات و الاستنكارات لا تكفي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بالمدينة المحتلة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك سريعا بداية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال كخطوة نحو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 1967.

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