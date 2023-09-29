الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الاتصالات": ارتفاع شركات القطاع إلى 1128 شركة برأسمال 1.776 مليار جنيه

الاتصالات
الاتصالات

تسعى الدولة إلى تذليل العقبات وجميع المشاكل أمام المستثمرين وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح الحكومة مميزات تفضيلية وحوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين والمصنعين الجادين، بهدف تشجيع المصنعين والمنتجين على التواجد في مصر وتوفير فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي من خلال عجلة الإنتاج.

 

النصف الأول من 2023

في سياق متصل، كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الجمعة، عن نمو كبير في عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها بالقطاع خلال النصف الأول للعام الجاري "يناير- يونيو 2023"، حيث سجلت نحو  1128 شركة برأسمال بلغت قيمته 1.776 مليار جنيه مقارنة بنحو 1148 شركة عن نفس الفترة عام 2022، برأسمال قيمته 791.67 مليون جنيه.

 

 وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خلال الربع الثاني للعام الحالي "أبريل - يونيو 2023 " بلغ  نحو 520 شركة مقارنًة بنحو 547 شركة تم تأسيسها عن نفس الفترة عام 2022.

شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها

وأضاف التقرير، أن جمالي رءوس الأموال لهذه الشركات بلغت 780.08 مليون جنيه خلال الربع الثاني للعام الحالي "أبريل - يونيو 2023" مقارنًة بنحو 373.96 مليون جنيه عن نفس الفترة عام 2022.

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في حين أوضح التقرير، أنه تم تأسيس عدد 608 شركات جديدة بالقطاع خلال الربع الأول للعام الحالي "يناير - مارس 2023" برأسمال بلغت قيمته 996.29 مليون جنيه مقارنة بنحو 601 شركة عن نفس الفترة عام  2022 برأسمال قيمته 417.71 مليون جنيه.

 16.7 % نسبة نمو القطاع 

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.7% فى العام المالى 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1% فى العام المالى 2020/2021؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار أربع سنوات متتالية، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر 5% فى العام المالى 2021/2022.

كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى 2021-2022 ناتجًا محليًا يقدر بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه فى العام المالى الذى يسبقه ونمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار فى 2021/2022 مقارنة بـ4.5 مليار دولار فى 2020-2021.

الرئيس عبد الفتاح السيس وزارة الاتصالات مصر مؤشرات قطاع الاتصالات 1 776 مليار 1128 شركة النصف الأول

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