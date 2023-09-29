"الرقابة النووية" توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة المغربية للأمن والسلامة

وقع الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، اليوم، وسعيد مولين، مدير عام الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات التقنية والتعاون في مجالات السلامة النووية والإشعاعية والأمن النووي، وذلك في إطار السعي الدائم لكلا البلدين في التحسين المستمر لأنظمة الاستخدام الآمن للطاقة النووية.

تبادل الخبرات أبرز أهداف مذكرة التعاون

تهدف مذكرة التعاون الموقعة نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الجانبين في عدد من المجالات، من بينها اللوائح المتعلقة بالأمن والسلامة، والأمان النووية والإشعاعية، إجراءات الترخيص والإنفاذ والتفتيش؛ التعليم والتدريب وبناء القدرات، ومشروعات التواصل والاستراتيجيات المتعلقة بها، تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال السلامة، الأمان النووي والإشعاعي والأمن النووي.

الاتفاق على خطة عمل محددة وتنظيم دورات تدريبية

ومن المقرر أن يتفرع عن هذا الاتفاق خطة عمل محددة بجدول زمني تتم متابعة تنفيذه بشكل دقيق، ومن المتوقع أن تضم خطة العمل عددا من الأنشطة من بينها؛ تنظيم دورات تدريبية، وورش العمل، والندوات، والاجتماعات، ومجموعات العمل، تبادل الزيارات العلمية وزيارات الخبراء، وتبادل العلماء والباحثين، وغيرهم من المتخصصين للمشاركة في الأنشطة التي يقوم بها الطرفان.

في سياق متصل، التقي الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، لتوليد الكهرباء، ميخائيل تشوداكوف نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جاء ذلك في اليوم الخامس بالدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري.

وتناول اللقاء آخر المستجدات الخاصة بالمشروع النووي وما تم فيه من إنجازات، وقد عقد اللقاء بمشاركة الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور على عبدالفتاح الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

استعراض آخر مستجدات إنشاءات مشروع المحطة النووية بالضبعة

استعرض الوكيل خلال الاجتماع، آخر مستجدات إنشاءات مشروع المحطة النووية بالضبعة ومستجدات تنفيذ الأعمال ومنها تركيب مصيدة قلب المفاعل في السادس من أكتوبر المقبل، وكذلك الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة في التاسع عشر من نوفمبر المقبل التي سوف تتوافق مع عيد الطاقة النووية الثالث.