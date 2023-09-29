الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الرقابة النووية" توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة المغربية للأمن والسلامة

خلال اللقاء
خلال اللقاء

وقع الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، اليوم، وسعيد مولين، مدير عام الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات التقنية والتعاون في مجالات السلامة النووية والإشعاعية والأمن النووي، وذلك في إطار السعي الدائم لكلا البلدين في التحسين المستمر لأنظمة الاستخدام الآمن للطاقة النووية.

تبادل الخبرات أبرز أهداف مذكرة التعاون

تهدف مذكرة التعاون الموقعة نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الجانبين في عدد من المجالات، من بينها اللوائح المتعلقة بالأمن والسلامة، والأمان النووية والإشعاعية، إجراءات الترخيص والإنفاذ والتفتيش؛ التعليم والتدريب وبناء القدرات، ومشروعات التواصل والاستراتيجيات المتعلقة بها، تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال السلامة، الأمان النووي والإشعاعي والأمن النووي.

 الاتفاق على خطة عمل محددة وتنظيم دورات تدريبية

ومن المقرر أن يتفرع عن هذا الاتفاق خطة عمل محددة بجدول زمني تتم متابعة تنفيذه بشكل دقيق، ومن المتوقع أن تضم خطة العمل عددا من الأنشطة من بينها؛ تنظيم دورات تدريبية، وورش العمل، والندوات، والاجتماعات، ومجموعات العمل، تبادل الزيارات العلمية وزيارات الخبراء، وتبادل العلماء والباحثين، وغيرهم من المتخصصين للمشاركة في الأنشطة التي يقوم بها الطرفان.

في سياق متصل، التقي  الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، لتوليد الكهرباء، ميخائيل تشوداكوف نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جاء ذلك في اليوم الخامس بالدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري. 

 وتناول اللقاء آخر المستجدات الخاصة بالمشروع النووي وما تم فيه من إنجازات، وقد عقد اللقاء بمشاركة الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور على عبدالفتاح الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

استعراض آخر مستجدات إنشاءات مشروع المحطة النووية بالضبعة 

استعرض الوكيل خلال الاجتماع، آخر مستجدات إنشاءات مشروع المحطة النووية بالضبعة ومستجدات تنفيذ الأعمال ومنها تركيب مصيدة قلب المفاعل في السادس من أكتوبر المقبل، وكذلك الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة في التاسع عشر من نوفمبر المقبل التي سوف تتوافق مع عيد الطاقة النووية الثالث.

الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية الرقابة النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الطاقة النووية

مواد متعلقة

وفد الهيئات النووية يلتقى نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وفد الهيئات النووية يلتقى نظيره الإماراتى على هامش مؤتمر الوكالة الدولية

رئيس "الرقابة النووية" يشارك فى اجتماع الشبكة العربية للطاقة الذرية

العاملون فى "كهرباء شمال الدلتا" يحررون توكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسى

وفد "الهيئات النووية" يبحث سبل التعاون مع المجر فى تكنولوجيا المفاعلات

رئيس "الرقابة النووية" يلتقى نظيره السعودى لبحث سبل تبادل الخبرات

وفد الوزارة يُتابع سير العمل بهندسة كهرباء شرم الشيخ

رئيس هيئة الرقابة النووية يلتقى نظيره الروسى لبحث مجالات التعاون المشترك

الأكثر قراءة

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستقبل اللاعب أشرف فولة.. ويقدم له جميع أوجه الرعاية

وفاة سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات

«المتحدة للخدمات الإعلامية» تعزى السفيرة مشيرة خطاب فى وفاة نجلها

بعد وفاته وابنته.. رواد "السوشيال ميديا" يطالبون بالدعاء لليوتيوبر السعودى إبراهيم السهيمى

انخفاض الأرز والزيت وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق

طارق الشناوى يكشف خطأ بالمنهج الدراسى عن "سميحة أيوب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى