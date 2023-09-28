وفد الهيئات النووية يلتقى نظيره الإماراتى على هامش مؤتمر الوكالة الدولية

شارك د. أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في اليوم الرابع من الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد خلال الفترة من 25 - 29 سبتمبر 2023 الجاري.

عقد اللقاء بمشاركة د. حامد ميره، رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور على عبد الفتاح - الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لقاءً ثنائيا مع وفد الجانب الإماراتي حيث استعرض اخر مستجدات انشاءات مشروع المحطة النووية بالضبعة وسير تنفيذ الأعمال.

ترأس اللقاء من الجانب المصري د.أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فيما ترأس الوفد الإماراتي السفير حمد الكعبي سفير الإمارات لدى جمهورية النمسا الاتحادية.

تناول اللقاء تبادل المعلومات بشأن الوضع الحالي لمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية المصرية ومحطة براكة للطاقة النووية الإماراتية وأيضًا تباحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والزيارات وكذلك توقيع مذكرة التفاهم المقترحة بين الطرفين.