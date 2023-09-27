وفد "الهيئات النووية" يبحث سبل التعاون مع المجر فى تكنولوجيا المفاعلات

شهدت فعاليات اليوم الثالث بالدورة الـ 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري، عقد وفد الهيئات النووية المصرية، لقاء ثنائي مع الوفد المجرى لاستعراض آخر مستجدات إنشاءات مشروع محطة الضبعة وسير تنفيذ الأعمال بها.

وضم الوفد المصري كلا من الدكتورأمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميره رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور على عبد الفتاح - الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وترأس الوفد المجري أندريا بياتريكس كادار، رئيس هيئة الطاقة الذرية المجرية المسئولة عن التراخيص وأعمال البناء للمحطة النووية بالمجر.

وتباحث الجانبان حول آخر مستجدات مشروع إنشاء المحطة النووية في الضبعة ومحطة باكش-2.

كما تناول اللقاء تطوير التعاون في ضوء مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الثقافة والإبتكار المجرية للتعاون في مجال التدريب والتعليم للإستخدمات السلمية للطاقة النووية متمنين مزيدًا من التعاون بين الطرفين.

وناقش الجانبان مذكرة التفاهم المقترحة بين مصر والمجر بشأن التعاون فى مجال تكنولوجيا مفاعلات الـ VVER1200 للطاقة النووية كما اقترح الجانبان توقيع اتفاقية تعاون في المجال الرقابي.

جدير بالذكر أن مشروع باكش-2 مكون من وحدتين وتم اطلاقه في أوائل سنة 2014 بموجب الاتفاق الحكومي بين المجر وروسيا الإتحادية لمفاعلين VVER-1200 يتم توريدهم من قبل شركة "روسأتوم"