الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الوكيل يلتقي الوفد الأردني بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الدكتور أمجد الوكيل
الدكتور أمجد الوكيل خلال اللقاء

عقد الدكتور امجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عددا من اللقاءات الثنائية أثناء مشاركته بالدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري، ومن بينها ترأسه لقاء وفد رؤساء الهيئات النووية مع الوفد الأردني برئاسة دكتور خالد طوقان لبحث سبل التعاون في المجال النووي للاستخدامات السلمية بين الجانبين والوقوف على آخر التطورات في المجال النووي.

ووفق بيان صادر عن هيئة المحطات النووية  فقد عقد  الوكيل جلسة مباحثات مع الدكتور أليكسي ليخاتشوف مدير المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية روسأتوم حول آخر مستجدات البرنامج النووي المصري وسير تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية، والاستعدادات الجارية حاليا بموقع الإنشاءات لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى في 6 أكتوبر 2023، ولتنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة في 19 نوفمبر 2023، وأيضا ومدى الجاهزية وتضافر الجهود لتحقيق وإنجاز كافة المعالم الرئيسية للمشروع خلال العام الجاري 2023.

وعلى صعيد أخر ، عقد الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية اجتماعا مع كل من ممثلي البعثة الدائمة للملكة الأردنية الهاشمية والهيئة الرقابية الأردنية، حيث تم مناقشة أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين، وتم الاتفاق خلال الاجتماع وفقًا لطلب الجانب الاردني على قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية ببحث سبل تقديم الدعم لنظيرتها الأردنية في مجال بناء نظام الادارة المتكامل.

يذكر أن  الدكتور سامي شعبان  شهد مراسم التسليم الرسمي لاتفاقية الأمان النووي، حيث قام السفير محمد الملا، سفير مصر في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، بتسليم الاتفاقية إلى السيد جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات المؤتمر العام المنعقد في فيينا.

هيئة المحطات النووية روساتوم المحطات النووية الكهرباء الدكتور أمجد الوكيل

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