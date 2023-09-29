وفد الهيئات النووية يلتقي نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

التقي الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، لتوليد الكهرباء، مع شودكوف نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جاء ذلك في اليوم الخامس بالدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري.

وتناول اللقاء اخر المستجدات الخاصة بالمشروع النووي وما تم فيه من إنجازات، وقد عقد اللقاء بمشاركة الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميره رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور على عبد الفتاح الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

استعراض آخر مستجدات إنشاءات مشروع المحطة النووية بالضبعة

استعرض الوكيل خلال الاجتماع، آخر مستجدات إنشاءات مشروع المحطة النووية بالضبعة ومستجدات تنفيذ الأعمال ومنها تركيب مصيدة قلب المفاعل في السادس من أكتوبر المقبل، وكذلك الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة في التاسع عشر من نوفمبر المقبل والتي سوف تتوافق مع عيد الطاقة النووية الثالث.

اختيار أمجد الوكيل ضمن المجموعة الاستشارية للطاقة النووية

من جانبه هنأ "شودكوف"، الوفد المصري بما تحقق من نجاحات وانجازات في المشروع النووي، كما هنأ الدكتور أمجد الوكيل باختياره ضمن المجموعة الاستشارية للطاقة النووية (Standing Advisory Group on Nuclear Energy (SAGNE)) للوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث أنه لأول مرة يتم اختيار شخصية مصرية ضمن هذه المجموعة.

وتهدف المجموعة الاستشارية إلى تقديم المشورة الفنية لمدير عام الوكالة الدولية رافائيل ماريانو جروسي - لرسم السياسات والخطط الاستراتيجية المعنية ببرامج الطاقة النووية، بما فيها دورة الوقود النووي والعلوم النووية، وتعميق الشراكة القائمة بين الوكالة والدول الأعضاء فيها لتلبية احتياجاتها في هذا المجال.

جدير بالذكر أن المجموعة الاستشارية للطاقة النووية أنشئت عام 2000، وتتألف حاليا من 19 خبيرا من الدول الأعضاء رفيعي المستوى من عدة دول رائدة في مجال الطاقة النووية من ضمنها الولايات المتحدة، روسيا، الصين، اليابان، كوريا، فرنسا، بريطانيا، السويد، بالإضافة إلى ثلاث دول عربية هي مصر والأردن والإمارات. وتضمن المجموعة لأول مرة أحد الخبراء من مصر يبرهن على الخبرات والكفاءات التي تتميز بها مصر في المجال النووي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وهذه المجموعة تعقد اجتماعاتها التشاورية بشكل سنوي في مقر الوكالة بفيينا، ويتم فيها بحث موضوع الطاقة النووية على المستوى العالمي.

