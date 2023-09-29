بسبب حمار.. حبس المتهم بقتل شاب فى الهرم

أمرت نيابة الجيزة بـ حبس عاطل أقدم على قتل شاب عاتبه على سرقة دابة عربة كارو بمنطقة الهرم، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص، مقيم دائرة قسم شرطة الطالبية وبها جرح نافذ بالصدر.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وعاطل، مقيم بدائرة القسم حال قيام المتوفى بالتوجه لمسكن الأخير لمعاتبته لقيامه بسرقة دابة خاصة بعربة كارو ملكه قام خلالها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض (سكين) فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.