الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب حمار.. حبس المتهم بقتل شاب فى الهرم

متهم
متهم

أمرت نيابة الجيزة بـ حبس عاطل أقدم على قتل شاب عاتبه على سرقة دابة عربة كارو بمنطقة الهرم، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغًا  من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص، مقيم دائرة قسم شرطة الطالبية وبها جرح نافذ بالصدر.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وعاطل، مقيم بدائرة القسم حال قيام المتوفى بالتوجه لمسكن الأخير لمعاتبته لقيامه بسرقة دابة خاصة بعربة كارو ملكه قام خلالها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض (سكين) فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عاطل قتل قتل شاب عربة كارو الهرم سرقة دابة

مواد متعلقة

حبس حداد بتهمة اقتحام وسرقة مدرسة بحدائق أكتوبر

حبس مندوب مبيعات بتهمة ترويج العقاقير المخدرة فى الجيزة

حبس طالب بتهمة قتل عامل وإصابة أبنائه فى حادث سير بالمقطم

حبس سائق نقل دهس شخصًا أثناء عبوره طريق المرج السلام

تجديد حبس مالك اسطبل خيل لاتهامه بقتل عامل والتعدى على آخرين بالوراق

الأكثر قراءة

بعد تطبيق التوقيت الشتوى اليوم.. مواعيد عمل المطاعم والكافيهات خلال الشتاء

المتحدة للخدمات الإعلامية: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى الانتخابات الرئاسية

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

"لم يفترقا حتى الموت".. مصرع شقيقين فى حادث تصادم سيارة ببنها

انخفاض الأرز والزيت وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار أول أيام العام الدراسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل