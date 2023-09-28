الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس حداد بتهمة اقتحام وسرقة مدرسة بحدائق أكتوبر

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس حداد 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة أموال مدرسة بحدائق أكتوبر.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من "مدير مدرسة- كائنة بدائرة القسم" باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة مكتب الحسابات بالمدرسة.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة حداد "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق تسلق سور المدرسة والدلوف للمكتب محل البلاغ عن طريق الشباك الألوميتال وكسر الخزينة باستخدام "صاروخ كهربائى- أجنة حديدية- عتلة حديدية"، وأرشد عن المبلغ المستولى عليه والأدوات المستخدمة، وبتطوير مناقشته أرشد عن مبلغ مالى قام بسرقته من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بأسلوب التسلق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عاطل وصديقته ارتكبا 11 جريمة سرقة شقق فى الجيزة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بالجيزة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام "عاطل (له معلومات جنائية)- ربة منزل" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما "فرد محلي وطلقة- سلاح أبيض- كمية من مخدر الهيروين- عدد من المفاتيح المصطنعة- قلب كالون"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد "11" واقعة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلتهما سيئة النية "تاجرة خردة- مقيمة بدائرة القسم"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة حبس حداد سرقة أموال مدرسة حدائق أكتوبر

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