الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قوافل دعوية لبناء الوعي ونشر سماحة الدين بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنه تم اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات القافلة الدعوية المشتركة من الأوقاف والأزهر بواحة سيوة، حيث تم وضع برنامج لانطلاق القافلة في جميع المساجد بالواحة.

خطة القافلة بالمساجد 

وأوضح أن البرنامج يضم “المسجد الكبير الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفه وكيل وزارة أوقاف مطروح، مسجد الرمل الشيخ محمد عبد الله صالح، مسجد السوق الشيخ إدريس سنوسي إدريس، مسجد المنشية الشيخ أحمد عبد المولي عبد الفتاح، المسجد الكبير باغورمى الشيخ جمعة محمد إبراهيم، مسجد سيدى عبد السلام الشيخ يوسف بكر يوسف، مسجد الظافرية الشرقي الشيخ محمود فتحى محمد، مسجد أبو الليف الشيخ أحمد محمد نصر ندا، مسجد الحاج عزمى الشيخ أحمد محمود حسن، مسجد تابا المعهد الشيخ عبد الرحمن كامل ابراهيم”.

وأضاف أن تناول العلماء مظاهر الرحمة المتمثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وللناس أجمعين، فقد كانت بعثته رحمة للعالمين وقد استكمل سمات الرحمة "فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك".

وشملت رحمته الصغير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أُمِّه).

وكان للكبير والمرأة والرجل والمطيع والمذنب والمخالف نصيب في رحمة رسول الله ويكفينا أن نرى الرجل يدخل على نبينا الكريم يقول: هلكت ويخرج من عند رسول الله بطعام أهله والنبي يضحك حتى بدت نواجذه ما أحوج الأمة لخلق التراحم ونشر المودة والألفة والمحبة والأخوة التي ما إن تحققت حتى نجد معونة الله وتأييده ومساندته". 

اهتمام المؤسسات الدعوية 

وأكد أن القوافل الدعوية للمناطق الحدودية تأتي تأكيدًا على اهتمام المؤسسات الدعوية بتصحيح المفاهيم وبناء الوعي ونشر سماحة الدين وتقوية الانتماء وهي رسالة توضح أن بناء الإنسان هو العنصر الرئيسي في بناء الأوطان.

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