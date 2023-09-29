حصاد نشاط وزارة التنمية المحلية في أسبوع (إنفوجراف)

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ٥٤ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٣ حتى ٢٩ سبتمبر الجاري.

ونستعرض في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

نشاط وزير التنمية المحلية السبت 23 سبتمبر



شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة دمياط، بحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على أهمية سرعة دخول المشروعات الجاري تنفيذها الخدمة، وذلك بالنظر لما سيكون لها من دور كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأوضحت الدكتورة منال عوض أن إجمالي قيمة التكلفة للمشروعات الجارية تخطت 14.5 مليار جنيه، سواء من خلال التمويل الذاتي، أو الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وشارك أيضًا اللواء هشام آمنة، في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة، وشدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة خلال الفترة الحالية للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد؛ وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب.

كما شارك اللواء هشام آمنة، في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمحافظة السويس، وذلك بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والمهندس/ محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، واستعرض اللواء عبد المجيد صقر خلال الاجتماع، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في بعض القطاعات على أرض المحافظة.

الأحد ٢٤ سبتمبر.. انطلاق الأسبوع التدريبي السابع للخطة التدريبية للمحليات



أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع التدريبي السابع للخطة التدريبية للمحليات 2023/2024، ويشهد تنظيم دورتين جديدتين تنفذان لأول مرة وهما دورة تصميم وإدارة وصيانة الشبكات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والـ NTI، ودورة تسويق القرارات والخدمات والمشروعات الحكومية وتسويق الذات مؤسسيا وفرديًا ويستفيد منها 53 متدربًا، موضحا أن الأسبوع السابع سيتضمن أيضًا تنفيذ 5 دورات تدريبية أخرى وهى دورة ادماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية والتي ينفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع اتحاد البلديات الهولندي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة لغة إنجليزية مستوى أساسي، وتنمية مهارات القيادات فى مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية للازمات والأمن القومي والتصدي للشائعات، وتنمية مهارات القيادات في مجال أساسيات التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات NTI، إضافة إلى استمرار دورة تركيب وصيانة الألياف الضوئية للأسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من دورات الأسبوع الحالي 137 متدرب من جميع المحافظات.

وتلقى وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن أبرز ما قام به قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة من الزيارات التفتيشية المفاجئة علي بعض الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية وذلك خلال الفترة من سبتمبر الماضي 2022 وحتي شهر سبتمبر 2023، مشيرًا إلي أن فرق المتابعة بالقطاع برئاسة اللواء أحمد عرفات قامت على مدار عام في الفترة من أول سبتمبر 2022 وحتى نهاية شهر سبتمبر، بعدد 467 حملة تفتيش في 25 محافظة، وأسفرت هذه الحملات خلال عام عن إحالة 774 موظفًا بالإدارة المحلية للنيابات (العامة والإدارية) والشئون القانونية.

كما شارك اللواء هشام آمنة في اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وأكد رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع على دور الجهاز المحوري في دعم جهود تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يقدمه من خدمات متنوعة من شأنها أن تسهم في الدفع لنمو هذا القطاع المهم، الذي يتيح المزيد من فرص العمل، وذلك بالنظر لاعتباره من الركائز الأساسية لاقتصاديات الدول.

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر

هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمناسبة الاحتفال بذكري ميلاد سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم ؛ واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بالمولد النبوي الشريف".

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في احتفالية مؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر والتي اقيمت بأحد فنادق القاهرة بمناسبة الاحتفالية الخاصة بمرور 45 عامًا على تواجد مؤسسة هانس سايدل في مصر وذلك بحضور كل من ماركس فيربر رئيس مؤسسة هانس سايدل وعضو البرلمان الأوروبي، وكلاوديا فاكلر المدير الاقليمي لقطاع الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمؤسسة هانس سايدل، وثوماس شامة – الممثل المقيم لمؤسسة هانز سايدل الألمانية في مصر، وأعرب اللواء هشام آمنة عن سعادته للمشاركة في هذه الاحتفالية الخاصة بمرور 45 عامًا على تواجد مؤسسة هانس سايدل في مصر، وثمن الوزير جميع الجهود المبذولة من القائمين على المؤسسة لدعم ورعاية المشروعات التنموية والاجتماعية داخل مصر في شتى المجالات.

الأربعاء ٢٧ سبتمبر

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير، حيث وجه وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات بالمحافظات، واستكمال كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد المحدد له في 30 سبتمبر 2023، ومتابعة خطة العمل لتوفير الاحتياجات المختلفة للعملية التعليمية، وتذليل العقبات بما يضمن تحقيق منظومة التعليم لأهدافها الاستراتيجية.