مقتل وإصابة 63 شخصا في انفجار خلال احتفال ديني جنوب باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، صباح اليوم الجمعة، مقتل 13 من أفراد الشرطة، وإصابة آخرين في انفجار خلال احتفال ديني في بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام باكستانية، أن عشرات القتلى سقطوا بين قتيل وجريح، جراء انفجار في إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان.

وأفادت الشرطة الباكستانية بأن 13 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من 50 إثر انفجار الذي استهدف تجمعا دينيا في إقليم بلوشستان.

وصرح جاويد ليهري ضابط بالشرطة الباكستانية بأن ما حدث كان هجوما انتحاريا، مشيرا إلي أن الانتحاري فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مدير الشرطة نواز جيشكوري، وفقا لوكالة رويترز.

السلطات الباكستانية تحذر: المعدات العسكرية في أفغانستانذ وقعت بأيدي المسلحين

وفي تصريحات سابقة، حذر رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت، أنور الحق كاكار، من أن "المعدات العسكرية الأمريكية التي تركتها الولايات المتحدة خلال انسحابها من أفغانستان وقعت في أيدي المسلحين، ووصلت في النهاية إلى حركة طالبان الباكستانية".

وحسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، فإن أنور الحق كاكار أضاف أن المعدات "تشمل مجموعة واسعة من المعدات من نظارات الرؤية الليلية إلى الأسلحة النارية، وأصبحت الآن تمثل تحديًا جديدًا لإسلام آباد، لأنها عززت القدرات القتالية لطالبان الباكستانية".

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن حركة "طالبان" الباكستانية، المعروفة باسم "تحريك طالبان" باكستان، قد كثفت هجماتها على قوات الأمن الباكستانية خلال الأشهر الماضية.

وأعلنت السلطات الباكستانية عن إغلاق معبر تورخام الحدودي مع أفغانستان بعد تبادل لإطلاق النيران بين حرس حدود البلدين، حسبما ذكرت فضائية “سكاي نيوز”.

وفي 29 أغسطس الماضي، قررت المحكمة العليا الباكستانية تعليق حكم الإدانة بحق رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بتهم الكسب غير المشروع.

وسُجن خان في 5 أغسطس بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.