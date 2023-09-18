الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بمساعدة أمريكية.. التفاصيل الكاملة لإرسال باكستان أسلحة سرية لأوكرانيا

الحرب في أوكرانيا
الحرب في أوكرانيا

كشف تقرير أمريكي عن إقناع واشنطن باكستان بإرسال أسلحة إلى كييف مقابل وساطة الولايات المتحدة لدى صندوق النقد الدولي من أجل منح إسلام أباد قروضا في حاجة ماسة إليها، وذلك في اطار الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

تفاصيل الصفقة 

وبحسب موقع “Intercept” الأمريكي نص الاتفاق على أن تبيع باكستان أسلحة بشكل سري لأوكرانيا مقابل حصول باكستان على دعم مالي من قبل صندوق النقد الدولي بوساطة أمريكية.

ووفقا لمصادر مطلعة ووثائق بشأن الصفقة تم تنفيذ الاتفاق بالفعل في الفترة من صيف 2022 وحتى ربيع 2023، حيث تم بيع الأسلحة من باكستان لأوكرانيا طوال هذه الفترة عن طريق شركة “Global Military Products” الأمريكية .

وأكد التقرير أن السفير الباكستاني لدى واشنطن مسعود خان، التقى في مايو الماضي، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي دونالد لو حيث تم الاتفاق على حصول إسلام آباد على  أموال مقابل بيع الذخيرة لأوكرانيا مع تسهيل واشنطن حصول باكستان على قرض من صندوق النقد الدولي.

txt

واشنطن: أسلحة بيونج يانج قد لا تصنع فرقًا كبيرًا فى أوكرانيا

واشنطن: أسلحة بيونج يانج قد لا تصنع فرقًا كبيرًا فى أوكرانيا

وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أكد السبت الماضي لدى وصوله إلى النرويج لحضور اجتماعات حلف الناتو  التي ركزت على كوريا الشمالية، بأن بيونج يانج قد تكون قادرة على تعزيز إمدادات روسيا من الذخائر المدفعية للحرب في أوكرانيا، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك فرقًا كبيرًا من وجهة نظره.

وأضاف ميلي  أن الاجتماع الأخير الذي عقد في روسيا بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحتمل أن يدفع بيونج يانج يانج لتقديم قذائف مدفعية ملم تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى موسكو.

txt

"موسم الطين" يفشل خطة أوكرانيا لإنجاح هجومها ضد روسيا

باكستان كييف واشنطن أسلحة أوكرانيا صندوق النقد الدولي

مواد متعلقة

جهود أممية مضنية للإنقاذ فى ليبيا وسط مخاوف من انتشار الأمراض

الأغذية العالمى: أزمة أوكرانيا سببت نقصًا كبيرًا فى تمويل المناطق الساخنة

بعد نيكسون وكلينتون وترامب.. هل تنجح تحقيقات عزل بايدن من الرئاسة؟

مقابل 6 مليارات دولار.. تفاصيل صفقة تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران

"جثث درنة".. مخاوف من انتشار الكوليرا والأوبئة فى ليبيا جراء عاصفة دانيال

تقرير فرنسى: ما حدث فى درنة كان طبيعيًا ثم تحول لكارثة من صنع الإنسان

"أسوشيتد برس": ليبيا غارقة فى الفساد السياسى والإهمال ومياه الفيضانات

لأول مرة منذ كورونا..السفارة الصينية بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

مراسل "القاهرة الإخبارية": الميسترال المصرية تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية لليبيا

حبس 5 متهمين بخطف كاميرونى فى البحيرة

تكلفة استخراج جواز سفر جديد 2023 والمستندات المطلوبة

بـ200 ألف جنيه.. كواليس ضبط متهمين بسرقة أسلاك وكابلات من "مياه البحر الأحمر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

محمود خليل

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى