بمساعدة أمريكية.. التفاصيل الكاملة لإرسال باكستان أسلحة سرية لأوكرانيا

كشف تقرير أمريكي عن إقناع واشنطن باكستان بإرسال أسلحة إلى كييف مقابل وساطة الولايات المتحدة لدى صندوق النقد الدولي من أجل منح إسلام أباد قروضا في حاجة ماسة إليها، وذلك في اطار الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

تفاصيل الصفقة

وبحسب موقع “Intercept” الأمريكي نص الاتفاق على أن تبيع باكستان أسلحة بشكل سري لأوكرانيا مقابل حصول باكستان على دعم مالي من قبل صندوق النقد الدولي بوساطة أمريكية.

ووفقا لمصادر مطلعة ووثائق بشأن الصفقة تم تنفيذ الاتفاق بالفعل في الفترة من صيف 2022 وحتى ربيع 2023، حيث تم بيع الأسلحة من باكستان لأوكرانيا طوال هذه الفترة عن طريق شركة “Global Military Products” الأمريكية .

وأكد التقرير أن السفير الباكستاني لدى واشنطن مسعود خان، التقى في مايو الماضي، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي دونالد لو حيث تم الاتفاق على حصول إسلام آباد على أموال مقابل بيع الذخيرة لأوكرانيا مع تسهيل واشنطن حصول باكستان على قرض من صندوق النقد الدولي.

واشنطن: أسلحة بيونج يانج قد لا تصنع فرقًا كبيرًا فى أوكرانيا

وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أكد السبت الماضي لدى وصوله إلى النرويج لحضور اجتماعات حلف الناتو التي ركزت على كوريا الشمالية، بأن بيونج يانج قد تكون قادرة على تعزيز إمدادات روسيا من الذخائر المدفعية للحرب في أوكرانيا، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك فرقًا كبيرًا من وجهة نظره.

وأضاف ميلي أن الاجتماع الأخير الذي عقد في روسيا بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحتمل أن يدفع بيونج يانج يانج لتقديم قذائف مدفعية ملم تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى موسكو.