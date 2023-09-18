الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الناتو: علينا أن نهيئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد فى أوكرانيا

الناتو
الناتو

حذر السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، من أنه لن تكون هناك نهاية سريعة للحرب في أوكرانيا، محذرا من أنه إذا توقفت كييف عن القتال "فلن تعد بلادهم موجودة"، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه كييف هجومها المضاد ضد روسيا.

 

وقال ستولتنبرج -في تصريحات نقلتها صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية الأحد على موقعها الإلكتروني- إن معظم الحروب تستمر لفترة أطول من المتوقع عندما تبدأ، مضيفا "لذلك علينا أن نهيئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا".

 

وأضاف الأمين العام للناتو "نتمنى جميعا تحقيق سلام سريع لكن في الوقت ذاته يجب أن ندرك أنه إذا توقف الرئيس فولوديمير زيلينسكي والأوكرانيون عن القتال، فلن يكون هناك وجود لأوكرانيا، وإذا ألقى فلاديمير بوتين وروسيا أسلحتهما فسننعم بالسلام".

 

وأكد ستولتنبرج أن أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف الناتو في نهاية المطاف.

 

يُشار إلى أن النزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا بدأ في فبراير 2022، وفي يونيو الماضي شنت كييف هجوما مضادا على المواقع التي سيطرت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها لكن التقدم الذي حققته كان محدودا.

 

يُذكر أن قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) كانوا قد اتفقوا خلال قمة يوليو التي استضافتها فيلنيوس على إمكانية انضمام أوكرانيا للحلف بمجرد استيفائها شروطا معينة، وأوضح مسؤولون من الولايات المتحدة وألمانيا أن هذه الشروط تشمل تنفيذ كييف لإصلاحات لحماية الديمقراطية وسيادة القانون.

السكرتير العام الناتو حلف شمال الأطلسي القتال كييف

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