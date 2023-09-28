غلق 56 ألف مدرسة فى باكستان بعد انتشار عدوى فيروسية

قال مسئولون، إن عشرات الآلاف من المدارس في إقليم البنجاب في باكستان قد أغلقت اليوم الخميس، بعدما أصابت عدوى فيروسية في العين نحو مئة ألف شخص.

وأضاف وزير الصحة في الإقليم جمال ناصر، أن السلطات أمرت نحو 56 ألف مدرسة ابتدائية وثانوية في إقليم البنجاب بوسط البلاد، بأن تظل مغلقة حتى يوم الإثنين.

وانتشرت عدوى التهاب الملتحمة الفيروسي، المعروفة باسم العين الوردية بسرعة في الإقليم.

وقال ناصر، إن نحو 100 ألف شخص أصيبوا حتى اليوم الخميس، وطلبت السلطات من الأشخاص الحد من المخالطة الجسدية والبقاء في المنازل.

وتابع رئيس وزراء إقليم البنجاب محسن نقوي، أن الحكومة المحلية سوف تصدر إرشادات قبل يوم الإثنين، بشأن كيفية وقاية الطلاب من العدوى.

وأعلنت المحكمة العليا الباكستانية عن تمديد فترة احتجاز عمران خان حتى 26 سبتمبر الجاري، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء.

تعليق حكم الإدانة بحق رئيس وزراء باكستان السابق

وفي 29 أغسطس الماضي، قررت المحكمة العليا الباكستانية تعليق حكم الإدانة بحق رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بتهم الكسب غير المشروع.

وسُجن خان في 5 أغسطس بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.

وقررت لجنة الانتخابات الباكستانية منع خان من خوض الانتخابات لمدة 5 سنوات، وكان قد قدم استئنافًا ضد الإدانة.

وأعلنت السلطات الباكستانية عن إغلاق معبر تورخام الحدودي مع أفغانستان بعد تبادل لإطلاق النيران بين حرس حدود البلدين، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز"، اليوم الأربعاء.

وفي سياق آخر، حذر رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت، أنور الحق كاكار، من أن "المعدات العسكرية الأمريكية التي تركتها الولايات المتحدة خلال انسحابها من أفغانستان وقعت في أيدي المسلحين، ووصلت في النهاية إلى حركة طالبان الباكستانية".

وحسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، فإن أنور الحق كاكار أضاف أن المعدات "تشمل مجموعة واسعة من المعدات من نظارات الرؤية الليلية إلى الأسلحة النارية، وأصبحت الآن تمثل تحديًا جديدًا لإسلام آباد، لأنها عززت القدرات القتالية لطالبان الباكستانية".

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن حركة "طالبان" الباكستانية، المعروفة باسم "تحريك طالبان" باكستان، قد كثفت هجماتها على قوات الأمن الباكستانية خلال الأشهر الماضية.