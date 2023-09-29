تفاصيل حيثيات الحكم على متهم بالمشدد 3 سنوات لتعاطيه الحشيش والهيروين

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حيثيات الحكم على عاطل بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف بتهمة تعاطي المواد المخدرة "حشيش - هيروين"، وحيازة سلاح أبيض "كتر" في المعادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيي الدين، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي.

تفاصيل الواقعة

قالت الحيثيات إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانه مستخلصة من سائر أوراقها وما تضمنته من استدلالات وتحقيقات وما دار بشأنها وبجلسة المحاكمة تتحصل في ضبط المتهم "أحمد. ك" في إطار الشرعية والإجرائية محرزًا مخدري "هيروين وحشيش" وسلاحًا أبيض في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت الحيثيات أنه قد استقام الدليل على ثبوتها في حق المتهم من أدلة قولية وفنية متساندة، لها أصلها في الأوراق تأخذ بها المحكمة عمادًا لقضائها، آخذًا بما شهد ضابط الواقعة وما ورد بتقرير المعمل الكيماوي.

شهادة ضابط رئيس مباحث المعادي

شهد أنه حال تنفيذ إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم، عثر معه على كيس يحوي جوهر الهيروين المخدر ومخدر الحشيش وسلاحًا أبيض.

تقرير المعمل الكيماوي

أورد التقرير المضبوطات لمخدر الحشيش وقد وزن 38.93 جرام ولمخدر الهيروين وقد وزن 1.11 وأن النصل المعدني به آثار لمخدر الحشيش.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم "أحمد. ك" أحرز بقصد التعاطي مخدرين "حشيش – هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بالإضافة إلى أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض نصل كتر دون مسوغ قانوني.