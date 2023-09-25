السجن وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بالعجوزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتجاره في المواد المخدرة بمنطقة العجوزة في محافظة الجيزة.

وكشفت أوراق القضية التي حملت رقم 7923 /2023- جنح العجوزة والمقيدة برقم 2920 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة» أن المتهم «أ.ن»، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق، وقاد سيارة عكس الاتجاه على النحو المبين بالأوراق

ضبط حشيش وسلاح بحوزة تاجرى مخدرات بالشرقية

من ناحية أخرى، تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط عاطلين مقيمين بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام- 2 فرد محلى وطلقتان لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاحين الناريين للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

كما نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل بالإسماعيلية لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية، وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، قيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، بالاتجار فـي المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- 2 بندقية و4 خزن وعدد من الطلقات- ميزان حساس).