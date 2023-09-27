السجن المشدد 6 سنوات لعاطل وسائق في اتهامهما بالإتجار في الحشيش بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة عاطل وسائق بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه فى اتهامهما بالاتجار في الحشيش في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 13144 لسنة 2023 جنايات البساتين، المقيدة برقم 1348 لسنة 2023 كلي حلوان كشفت عن قيام المتهمين “أحمد. ي”، 21 سنة، عاطل، “محمد. ع”، 34 سنة، سائق بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وجاء باقوال مقدم بإدارة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة أنه وردت إليه معلومة مفادها اتجار المتهمين بجوهر الحشيش المخدر فانتقل إلى محل تواجدهما فأبصرهما محرزان وحائزان لحقيبة تحوي قطع لجوهر الحشيش المخدر فضبطهما واستخلصها منهما وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي وعدد 2 هاتف محمول وعزى قصدهما من إحرازهما وحيازتها للجواهر المخدرة هو الاتجار.

ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع المضبوطة لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وزنوا 1069 جرامًا.