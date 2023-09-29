"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز جهود الدولة في القضاء على فيروس سي

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول جهود الدولة في القضاء على "فيروس سي"، وذلك ضمن استراتيجية الدولة بتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين؟.

القضاء على فيروس سي