الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز جهود الدولة في القضاء على فيروس سي

فيروس سي
فيروس سي

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول جهود الدولة في القضاء على "فيروس سي"، وذلك ضمن استراتيجية الدولة بتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين؟.

القضاء على فيروس سي

  • انطلقت المبادرة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
  • انطلقت في أكتوبر 2018 في مختلف أنحاء الجمهورية.
  • تهدف المبادرة لجعل مصر خالية من فيروس سي.
  • قدمت الكشف المبكر عن الإصابة والمتابعة والعلاج.
  • شملت تحاليل طبية خاصة بفيروس سي.
  • شملت تحاليل السكر وقياس ضغط الدم.
  • قدمت جميع الخدمات بالمجان للمرضى والمصابين.
  • حظيت بإشادة من منظمات وجهات دولية عدة.
فيروس سي القضاء على فيروس سي جهود الدولة القضاء فيروس اكسترا نيوز

مواد متعلقة

تفاصيل ختام مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى فى دورته الثالثة عشرة

فلسطين والكويت تفوزان بجوائز الدورة 13 بمهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

الأربعاء.. آخر موعد لتلقى طلبات المشاركة فى ورش أيام القاهرة الدولى للمونودراما

عفت السادات: المصريون أمام استحقاق دستوري مهم.. ومشاركتهم "ضرورية" (فيديو)

"إرادة جيل": التجهيز لانتخابات الرئاسة بمثابة عرس ديمقراطى (فيديو)

محمد ممدوح: مؤتمر اليوم كاشفًا لسياسات "الوطنية للانتخابات" خلال المرحلة المقبلة

"المصريين الأحرار": العملية الانتخابية لها أضلاع للنجاح (فيديو)

محلل سياسى يكشف عن تفاصيل الأزمة الأمنية فى بريطانيا (فيديو)

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار أول أيام العام الدراسى

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

أخبار فاتتك| متى نشعر بالأجواء الخريفية؟.. وعلى معلول يكشف سر طريقة احتفاله بالأهداف

رئيس مركز ومدينة سيوة يستقبل قافلة الأزهر الدعوية

رغم ارتفاع الحرارة لـ37.. "الأرصاد" تكشف مناطق سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

مهمة سهلة للأهلى أمام "سان جورج" الإثيوبى فى دورى أبطال أفريقيا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات