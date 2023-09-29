"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز جهود الدولة في القضاء على فيروس سي
عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول جهود الدولة في القضاء على "فيروس سي"، وذلك ضمن استراتيجية الدولة بتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين؟.
القضاء على فيروس سي
- انطلقت المبادرة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- انطلقت في أكتوبر 2018 في مختلف أنحاء الجمهورية.
- تهدف المبادرة لجعل مصر خالية من فيروس سي.
- قدمت الكشف المبكر عن الإصابة والمتابعة والعلاج.
- شملت تحاليل طبية خاصة بفيروس سي.
- شملت تحاليل السكر وقياس ضغط الدم.
- قدمت جميع الخدمات بالمجان للمرضى والمصابين.
- حظيت بإشادة من منظمات وجهات دولية عدة.