إنجاز كبير.. محمد المنيسى يتحدث عن جهود القضاء على فيروس سى بمصر

تحدث الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بقصر العيني، عن جهود القضاء على فيروس سي في مصر، قائلًا: هذا الأمر كان يحتاج رؤية واضحة وتصميما وإرادة شاملة للسيطرة على هذا الفيروس، ونحن بصدد إعلان مصر خالية من فيروس سي وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأضاف "المنيسي"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن مصر حصلت على إشادة غير مسبوقة من مجلة "فوربس" العالمية على الأداء المصري، وألقوا اللوم على الأداء الغربي في مشاكل من هذا القبيل.

وأكد أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بقصر العيني، أن مصر كان لديها رؤية واضحة للسيطرة على فيروس سي، وخطة ومراكز بالقاهرة ثم امتدت إلى 27 محافظة، حيث إننا بدأنا بـ 24 مركز داخل القاهرة للقضاء على الفيروس، وتم بتوفير الدواء بصناعة مصرية تامة، وتم صرفه بالمجان في المستشفيات الحكومية، وبأسعار رمزية في مستشفيات القطاع الخاص.

الأداء الحكومي في القضاء على فيروس سي غير مسبوق

وأشار أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، إلى أن الأداء الحكومي في القضاء على فيروس سي كان غير مسبوق، بجانب ظهور مبادرة "100 مليون صحة" بجميع محافظات الجمهورية، والتي قامت بعمل مسح شامل للخريطة الطبية في مصر.