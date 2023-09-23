السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو بـ"الشيوخ": مبادرة القضاء على فيروس سي تمكنت من تحقيق إنجاز غير مسبوق

الدكتور محمد صلاح
الدكتور محمد صلاح البدري

أكد الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة القضاء على فيروس سي تمكنت من تحقيق إنجاز لا يمكن إهماله في حالة الحديث عن القطاع الصحي خلال العشر سنوات الماضية. 

وأضاف الدكتور محمد صلاح البدري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، أن أي طبيب على رأس العمل، يعلم جيدًا كيف كان فيروس سي يفتك بأجساد المصريين خلال الأعوام الطويلة الماضية، حيث لم تكن توجد مستشفى عام أو جامعي أو خاص، لا يوجد فيها قسم للكبد ، حيث يوجد عدد لا نهائي من المرضى الذين يعانون من تليف الكبد ومضاعفات فيروس سي التي كانت معظمها مميتة. 

مباردة 100 مليون صحة أفضل الانجازات بالقطاع الطبي 

وأوضح أن مبادرة 100 مليون صحة تعتبر واحدة من أفضل الإنجازات التي تمت ليس فقط في مجال الصحة وإنما في كل المجالات خلال السنوات الماضية، حيث استطعنا عمل كشف كامل على معظم المواطنين، وتمكنا من عمل قاعدة بيانات قوية تضم بطاقة صحية لعدد كبير من المواطنين المصريين ومعرفة مرضى السكر والضغط والفشل الكلوي وفيروس سي وتقديم العلاج بشكل مجاني لمن يعانون من فيروس سي دون ظهور أعراض وهو إنجاز لم يكن ليحدث من قبل، كما أنه لم يحدث في أي دولة في العالم.

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