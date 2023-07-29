مصر تنتصر على فيروس سي.. انخفاض الإصابات إلى أدنى مستوى

خلال السنوات الماضي، كثفت الدولة جهودها في القضاء على فيروس سي، إذ أطلقت وزارة الصحة والسكان عدد من المبادرات الصحية لمكافحة مختلف الأمراض وخاصةً مرض التهاب الكبد الوبائي.

وفي يونيو الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية في مصر، أن مصر ستكون من أوائل الدول على مستوى العالم التي سيتم إعلان خلوها من فيروس سي خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستنتصر مصر على فيروس سي بفضل المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

انخفاض الإصابات الى 1%

وبالفعل حققت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة نجاحًا في مكافحة فيروس سي، حيث انخفضت الإصابات الى مستوى غير مسبوق وبلغت 1% فقط، بعد أن كانت مصر من أعلى المعدلات العالمية في نسب الإصابة بالفيروس.

ونجحت مبادرة 100 مليون صحة أن تحقق إنجازًا كبيرًا بمسح 62 مليون شخص في 7 شهور أقل من الوقت المحدد لها، وتم علاج الأطفال بربع قرص من أدوية الكبار.

وفي هذا الصدد قال الدكتور جمال عصمت، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن مصر حققت معدلات ناجحة في القضاء على فيروس سي من خلال الكشف المبكر عن المرض من مبادرة 100 مليون صحة.

وأضاف عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن عام 2023 كان عام النجاح لمبادرة 100 مليون صحة، فقد نجحت 100 مليون صحة في الكشف المبكر عن فيروس سي وفحص 62 مليون شخص مصري خلال 7 شهور فقط، بهدف الكشف عن المصابين بفيروس سى وعلاجهم على الفور بمراكز العلاج في مدة أقصاها 10 أيام فقط

استخدام أدوية مختلفة للمرضى بنسبة نجاح 95%

من جانبه أوضح الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والأمراض المتوطنة بمعهد تيودور بلهارس، أن تم استخدام بروتوكول علاج للقضاء على فيروس سي، وفيما يخص المرضى الذين لم يستجيبوا لبروتوكول العلاج فقد تم استخدام أدوية أخرى.

وقال أستاذ الكبد والأمراض المتوطنة أنه علميًا وارد إن العلاج لا يتماشى مع جميع الحالات والمرضى، لذا تم استخدام أدوية أخرى مختلفة وذلك تم على المرضى والحالات الذين فشلت معهم بعض الأدوية، مستطردًا أنه جرى استبدالها بأدوية اخرى للعلاج لمدة 6 أشهر بدلًا من 3 شهور، وكانت تلك الادوية اكثر فاعلية عليهم وحققت نجاح بنسبة كانت 95%.

إحصائيات بحسب اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية

كانت نسب الإصابة بفيروس سي في مصر عام 1996. وصلت إلى أعلى المعدلات العالمية وهو 23%. في عام 2015 انخفضت إلى 5% بسبب البدء بالعلاج باستخدام الأدوية المباشرة لعلاج الفيروس.

انخفاض معدلات المرض بعد مبادرة 100 مليون صحة