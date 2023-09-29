تحصين 50426 رأس ماشية وأغنام ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى الأقصر

قال الدكتور فتحي سلمى وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، إنه فى ضوء المتابعة المستمرة لسير أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2023 وفقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومع انتهاء أعمال الحملة القومية، أنه قد بلغت إجمالي أعداد الحيوانات المحصنة 50426، وجاءت وبياناتها كالتالي:

1- إجمالي أعداد الأبقار المحصنة 22094 أبقار.

2- إجمالي أعداد الجاموس المحصنة 4802.

3- إجمالي أعداد الأغنام والماعز المحصنة 23530 أغنام وماعز.

الإجراءات الاحترازية لعملية التحصين

وتمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، فضلا عن تنفيذ أعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل للحيوانات المحصنة والمؤمن عليها، وتنفيذ أعمال التقصي والترصد الوبائي.

جدير بالذكر استمرار مديرية الطب البيطري بالأقصر فى أحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كل فى يومه المحدد أسبوعيا وبشكل منتظم.

محافظ الأقصر يجتمع مع وفد من وزارة التخطيط

كان قد عقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اجتماعًا مع وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة سير العمل بمنظومة المراكز التكنولوجية ومنظومة التقنين ومنظومة التصالح في المخالفات، بحضور هدي المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

وتم خلال الاجتماع بحث ما اتخذته المحافظة من إجراءات لتطوير سير العمل فيما يتعلق بملفات خدمات المراكز التكنولوجية والتصالح والتقنين، حيث تمت مناقشة سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك علي هامش ختام الدورة التنشيطية لمسئولي المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والتي عقدت بالأقصر لمدة 3 أيام بمشاركة كافة الجهات المعنية.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بحسن استقبال وسرعة تسجيل طلبات المواطنين والتنسيق مع الجهات المعنية لحل أي معوقات والإسراع في إنهاء خدمات المواطنين مع تيسير الإجراءات والخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار التنسيق والتعاون القائم بين محافظة الأقصر ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تحصين المواشي

تحصين المواشي

تحصين المواشي