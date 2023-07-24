بيطري الأقصر يواصل أعمال تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تابعت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر والوحدات البيطرية التابعة لها، أعمال التحصين من خلال اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وأعمال التقصى وأعمال التأمين وترقيم وتسجيل الحيوانات المحصنة، إلى جانب توعية المواطنين ومربى وتجار الماشية بأهمية التحصينات الدورية الوقائية للحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعيتهم بضرورة تعاونهم مع اللجان الطبية البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها.

وقال الدكتور فتحى سلمى مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، إنه يتم العمل بالحملة القومية الثانية في ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر.

وأوضح مدير عام الطب البيطري بالأقصر ، أنه شارك في ختام فاعليات الدورة التدريبية التثقيفية الأولى لسائقي وأصحاب عربات الحنطور مقدماً محاضرة بأهم الأمراض التي تصيب الخيول وخطورتها على الصحة العامة كونه من الأمراض المشتركة التي تصيب الحيوان وتنتقل للإنسان ،وأقيمت الدورة بمكتبة مصر العامة بالأقصر بحضور الدكتور محمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة، ومسئولي مرور الأقصر، وشرطة المرافق بالأقصر ومكتب وزارة السياحة بالأقصر والإدارة المركزية للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر و نقابة سائقي الحنطور.

وأكد مدير بيطرى الأقصر، إنه تم تشكيل عدد من اللجان البيطرية للمرور على أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة، حيث خرجت اللجنة الطبية البيطرية التابعة لإدارة إسنا البيطرية، برئاسة الدكتور محمد ابراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، حيث تم المرور على سوق إسنا للماشية، وتشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور شادى زكريا، حيث تم المرور على سوق الأقصر للماشية وذلك بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركزى إسنا والأقصر.

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