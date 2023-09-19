محافظ الأقصر يتفقد سير العمل بمشروعات الصرف الصحي بمدينتي إسنا والطود

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، سير الاعمال بمشروع الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفيه بصعيد مصر بمحافظة الأقصر والذى يخدم قرى مدن إسنا والطود وهو أحد البرامج الذى يمولها بنك التنمية الأفريقي بقيمة 108 مليون يورو.

يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة لتوصيل خطوط مياه الشرب و الصرف الصحي لقرى ونجوع المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الإستدامة من خلال عدة مشروعات استثمارية .

ورافق محافظ الأقصر، فى جولته العميد مهندس سالم احمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر و المهندس اسعد مصطفى المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الاحمر ومسؤول مشروعات “حياة كريمة” بالأقصر ومهندسة مروة محمد علي رئيس وحدة المشروع، ومهندس محمود صالح مدير عام مشروعات الشركة ومحمد رزق رئيس مركز ومدينة الطود.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن البرنامج يهدف إلى إدخال خدمة الصرف الصحي لـ10 قرى ونسبة 10% من توابعها بمحافظة الأقصر باجمالى سكان حوالى 210 ألف نسمة، بـ 2 تجمع قروى وهما “الكيمان - الدبابية” وتتضمن 8 قرى بمركز إسنا “أصفون - الدبايبة - الشغب - الغريرة - المعلا- طفنيس - كيمان المطاعنة - توماس 3”.

إضافة إلى قريتين بمركز الطود (العديسات بحري -العديسات قبلي)، من خلال تنفيذ ما لا يقل عن 22 ألف وصلة منزلية وتوصيلها بنظام صرف صحى متكامل ومن المقرر انتهاء المشروع خلال ١٨ شهراً من تاريخ بدئه.

ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على جهود الدولة لتوصيل الخدمات للمواطنين وتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية.

متقدماً بالشكر للقائمين على المشروع ومشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لكل مشروع ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بمحافظة الأقصر لضمان تقديم الخدمات اللائقة بالمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

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