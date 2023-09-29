الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مركز ومدينة سيوة يستقبل قافلة الأزهر الدعوية

قافلة الأزهر الدعوية
قافلة الأزهر الدعوية

استقبل محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة بمحافظة مطروح، القافلة الدعوية  للأزهر الشريف برئاسة الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني ورئيس لجنه الفتوي سابقا، والشيخ عبدالحكيم سلطان أمام الوعظ بمنطقة مطروح الأزهرية، وبحضور الشيخ محمد الهرام أمين لجنة الفتوى، وأحمد علي باغي سكرتير المركز، ومشايخ وعواقل سيوة وممثلي إدارة اوقاف سيوة وأمناء الأحزاب وهيئه مكتب الوعظ بالواحة.
جاء ذلك خلال زيارة القافلة لسيوة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتقديم المساعدات العينية والأمسيات والندوات الدينية.

 دور الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين

ورحب رئيس مركز ومدينة سيوة، بالعلماء الاجلاء مؤكدا دور الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين ورفع الوعى لدى المواطنين وما يخص العمل الخدمي والديني وكيفية حل مشاكل الأهالي بطرق العرفية وفق الشريعة الإسلامية، مشيدا بالدور الكبير للأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

قوافل طبية ودعوية ومساعدات للأسر الأكثر احتياجًا

أكد الدكتور سعيد عامر، أهمية الكلمة الحسنة والصدق فى التعامل بين الناس، وأثره على نفوس الناس، ودور الوعاظ فى الحديث عن أهمية اتباع سنة النبي "صلى الله علية وسلم" ومنهجه فى الإصلاح بين الناس، مشيدا بدور الأزهر الشريف فى إرسال القوافل الطبية والدعوي والمساعدات للأسر الأكثر احتياجا من أهالي سيوة التي لا تنقطع على مدار العام.

وفى سياق آخر، كان الشيخ حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح، قد قاد قافلة دعوية بمشاركة أئمة مطروح والإسكندرية في المسجد العتيق بقلعة شالي بواحة سيوة. 

_ المسجد العتيق بسيوة يزيد عمره على 950 عامًا

وأوضح وكيل أوقاف مطروح، أن المسجد العتيق الذي بني من الكرشيف وخشب الزيتون يزيد عمره على 950 عامًا، ويعد أحد المعالم الأثرية بسيوة وانطلاق القافلة الدعوية من هذا المكان دلالة على اهتمام الدعاة بتاريخ وتراث مصرنا الحبيبة وسيوة بوجه خاص، ودعوة للاهتمام بتاريخنا العظيم.

مطروح سيوة الأزهر الشريف قافلة دعوية الأسر الأكثر احتياجا

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